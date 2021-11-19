Голубовская объяснила, кому из украинцев нужна третья доза вакцины от COVID

Вакцинация от коронавируса бустерной дозой нужна тем украинцам, которые входят в группу риска. Естественно, прививка должна делаться после консультации с врачом.

Об этом в интервью "Фактам" сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца профессор Ольга Голубовская.

По словам медика, бустерная доза делается спустя полгода после вакцинации.

"Что касается бустерной дозы, больше склоняюсь, что да, спустя полгода после вакцинации следует подумать о дополнительной защите групп риска, но решать это должен врач индивидуально. А вот по отношению к молодым людям, честно говоря, не очень в этом уверена", - объяснила инфекционист.

Голубовская сообщила, что в группу риска входят не только пожилые люди, это также граждане с различными иммунными заболеваниями. О молодых людях речи пока не идет.

Инфекционист считает, что вакцинальная кампания в Украине провалена и группы риска остались без прививок от коронавируса.

"У нас получилось, что мы и переболевших вакцинировали, и молодежь, а группы риска - нет", - резюмировала доктор.

Что такое бустерная доза

В бустерной дозе могут нуждаться все люди, прошедшие вакцинацию, у которых по прошествию определенного времени снизится иммунный ответ к коронавирусу.