В Минздраве рассказали, как и где бесплатно сделать УЗИ во время войны

Так, необходимость проведения УЗИ определяет семейный или лечащий врач. Если такая потребность есть, то он создаст электронное направление, или бумажное (при отсутствии интернета или электроэнергии).

После этого с направлением УЗИ вы сможете сделать бесплатно в любом заведении, которое имеет договор с НСЗУ по пакету "Медицинская помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях (профилактика, наблюдение, диагностика, лечение и медицинская реабилитация)", а также соответствующее оборудование и специалиста.

Как узнать, где можно сделать УЗИ

Узнать адрес и контакты ближайшего заведения можно у врача, выписавшего направление, или по номеру 16-77.

Когда вы позвоните в медучреждение, сможете уточнить, есть ли УЗИ-аппарат и врач-диагност. Если да, запишитесь и придите в определенное время.

В каком случае для исследования не требуется направление

Если человек в неотложном состоянии, то в больнице УЗИ сделают бесплатно и без направления.

При лечении в стационаре, назначенное врачом УЗИ - бесплатное. Поэтому сделать его можно в той самой больнице, где лечится пациент.