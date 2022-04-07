В МОЗ розповіли, як і де безкоштовно зробити УЗД під час війни

Так, необхідність проведення УЗД визначає сімейний або лікуючий лікар. Якщо така потреба є, то він створить електронне направлення, або паперове (за відсутності інтернету чи електроенергії).

Після цього з направленням УЗД ви зможете зробити безоплатно у будь-якому закладі, який має договір з НСЗУ за пакетом "Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)", а також відповідне обладнання та фахівця.

Як дізнатися, де можна зробити УЗД

Дізнатися адресу та контакти найближчого закладу можна у лікаря, який виписав направлення, або за номером 16-77.

Коли ви зателефонуєте до медзакладу, зможете уточнити, чи є УЗД-апарат та лікар-діагност. Якщо так, запишіться і прийдіть у визначений час.

В якому разі для дослідження не потрібно направлення

Якщо людина у невідкладному стані, то в лікарні УЗД зроблять безоплатно і без направлення.

При лікуванні в стаціонарі, призначене лікарем УЗД - безоплатне. Тож зробити його можна в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.