В Минздраве назвали вакцину от COVID-19 с самой частой побочной реакцией

Сколько прививок сделали и сколько из них - с "побочкой"

Всего с начала кампании по вакцинированию населения от коронавируса, которая стартовала 24 февраля, было проведено 884 547 прививок. Так, первую дозу получили 882 619 украинцев, а вторую - 1928 (данные по состоянию на 11 мая).

Относительно всех 1279 случаев неблагоприятных событий после иммунизации, включая побочные эффекты, то из них 1207 - несерьезные, и еще 72 - серьезные.

В ведомстве проинформировали, что неблагоприятным случаем после иммунизации считают любое событие, что с медицинской точки может считаться неблагоприятным. При этом в Минздраве акцентировали, что причинно-следственная связь с вакцинацией не является обязательной.

Данные о побочных реакциях после всех вакцин в Украине

В Государственном экспертном центре Минздрава отметили, что случаи неблагоприятных событий имели место со всеми вакцинами, доступными в Украине.

Препарат Covishield

В Украине было проведено 481 864 прививок этой вакциной. Зафиксировали 1032 легких побочных эффектов и 56 серьезных случаев. Количество сообщений о побочных эффектах от указанной вакцины составляет почти четверть от общего количества всех сообщений.

Препарат CoronaVac

Всего эту вакцину ввели 72 269 украинцам. Побочные эффекты после прививки зафиксировали у 7 человек, из них у 4 были серьезные случаи.

Препарат Comirnaty

Вакцинировали этим препаратом от Pfizer 53 311 граждан. Количество реакций насчитали после введения вакцины тоже в 7 случаях.

Препарат AstraZeneca

В целом этой вакциной привили 275 177 граждан Украины. Легкие побочные эффекты зафиксировали в 168 случаях, и еще 9 - серьезные случаи неблагоприятных событий после иммунизации.

В Минздраве ничего не уточнили о летальных случаях среди лиц, умерших в течение 30 дней после введения вакцины от COVID-19. При этом в ведомстве заявили, что по каждому серьезному случаю ведется расследование.