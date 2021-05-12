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В Минздраве назвали вакцину от COVID-19 с самой частой побочной реакцией

Автор: Владимир Костырин

В Украине за весь период вакцинации от COVID-19 зарегистрировали 1279 сообщений о неблагоприятных событиях - побочных реакций - после иммунизации, что составило 0,14% от общего количества прививок.

Об этом рассказали в министерстве здравоохранения, передает "Украинская правда".

Сколько прививок сделали и сколько из них - с "побочкой"

Всего с начала кампании по вакцинированию населения от коронавируса, которая стартовала 24 февраля, было проведено 884 547 прививок. Так, первую дозу получили 882 619 украинцев, а вторую - 1928 (данные по состоянию на 11 мая).

Относительно всех 1279 случаев неблагоприятных событий после иммунизации, включая побочные эффекты, то из них 1207 - несерьезные, и еще 72 - серьезные.

В ведомстве проинформировали, что неблагоприятным случаем после иммунизации считают любое событие, что с медицинской точки может считаться неблагоприятным. При этом в Минздраве акцентировали, что причинно-следственная связь с вакцинацией не является обязательной.

Данные о побочных реакциях после всех вакцин в Украине

В Государственном экспертном центре Минздрава отметили, что случаи неблагоприятных событий имели место со всеми вакцинами, доступными в Украине.

  • Препарат Covishield

В Украине было проведено 481 864 прививок этой вакциной. Зафиксировали 1032 легких побочных эффектов и 56 серьезных случаев. Количество сообщений о побочных эффектах от указанной вакцины составляет почти четверть от общего количества всех сообщений.

  • Препарат CoronaVac

Всего эту вакцину ввели 72 269 украинцам. Побочные эффекты после прививки зафиксировали у 7 человек, из них у 4 были серьезные случаи.

  • Препарат Comirnaty

Вакцинировали этим препаратом от Pfizer 53 311 граждан. Количество реакций насчитали после введения вакцины тоже в 7 случаях.

  • Препарат AstraZeneca

В целом этой вакциной привили 275 177 граждан Украины. Легкие побочные эффекты зафиксировали в 168 случаях, и еще 9 - серьезные случаи неблагоприятных событий после иммунизации.

В Минздраве ничего не уточнили о летальных случаях среди лиц, умерших в течение 30 дней после введения вакцины от COVID-19. При этом в ведомстве заявили, что по каждому серьезному случаю ведется расследование.

Напомним, ранее в Минздраве высказались о случаях смерти после вакцинации от COVID-19, и объяснили, почему может так случиться.

Также перед этим в Минздраве рассказали о побочных реакциях у украинцев на COVID-вакцину.

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