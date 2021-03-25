В Минздраве рассказали о побочных реакциях у украинцев на COVID-вакцину

С начала кампании по вакцинации в Украине было зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на прививку от коронавируса. Это преимущественно головная боль, временное повышение температуры, которые являются предсказуемыми реакциями.

"На сегодня было зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцин. Речь, прежде всего, идет о головной боли, временном повышении температуры. Хочу отметить, что это предсказуемые реакции и побочные эффекты на применение вакцины, которые только доказывают то, что вакцина работает, а организм готовит иммунный ответ", - рассказал Иващенко.

Он также добавил, что сейчас в Украине зафиксировано три случая, когда после вакцинации пациентам понадобился временный присмотр врачей и оказание соответствующей медицинской помощи. Заместитель министра посоветовал в случае ухудшения самочувствия после вакцинации обращаться к семейному врачу или в учреждение, где была получена прививка.

"Случай смерти в Одесской области будет расследован, согласно протоколам министерства здравоохранения", - добавил Иващенко.