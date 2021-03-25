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В Минздраве рассказали о побочных реакциях у украинцев на COVID-вакцину

Новина українською → Украина, Четверг 25 марта 2021 10:34
В Минздраве рассказали о побочных реакциях у украинцев на COVID-вакцину Фото: врач делает укол (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

С начала кампании по вакцинации в Украине было зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на прививку от коронавируса. Это преимущественно головная боль, временное повышение температуры, которые являются предсказуемыми реакциями.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.

"На сегодня было зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцин. Речь, прежде всего, идет о головной боли, временном повышении температуры. Хочу отметить, что это предсказуемые реакции и побочные эффекты на применение вакцины, которые только доказывают то, что вакцина работает, а организм готовит иммунный ответ", - рассказал Иващенко.

Он также добавил, что сейчас в Украине зафиксировано три случая, когда после вакцинации пациентам понадобился временный присмотр врачей и оказание соответствующей медицинской помощи. Заместитель министра посоветовал в случае ухудшения самочувствия после вакцинации обращаться к семейному врачу или в учреждение, где была получена прививка.

"Случай смерти в Одесской области будет расследован, согласно протоколам министерства здравоохранения", - добавил Иващенко.

Напомним, в Одесской области 23 марта во внеслужебное время умерла женщина-военнослужащий по контракту. В воскресенье, 21 марта, она получила прививку от коронавируса перед отправкой в зону проведения ООС.

Также в Черновцах умер мужчина, которого ранее вакцинировали от коронавируса. По предварительным данным, причиной смерти стал острый мозговой инсульт.

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