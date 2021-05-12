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У МОЗ назвали вакцину від COVID-19 з найчастішою побічною реакцією

Автор: Володимир Костирін

В Україні за весь період вакцинації від COVID-19 зареєстрували 1279 повідомлень про несприятливі події - побічні реакції - після імунізації, що склало 0,14% від загальної кількості щеплень.

Про це розповіли в міністерстві охорони здоров'я, передає "Українська правда".

Скільки щеплень зробили і скільки з них - з "побочкою"

Всього з початку кампанії з вакцинації населення від коронавірусу, яка стартувала 24 лютого, було проведено 884 547 щеплень. Так, першу дозу отримали 882 619 українців, а другу - 1928 (дані станом на 11 травня).

Щодо всіх 1279 випадків несприятливих подій після імунізації, включаючи побічні ефекти, то з них 1207 - несерйозні, і ще 72 - серйозні.

У відомстві поінформували, що несприятливим випадком після імунізації вважають будь-яку подію, що з медичної точки може вважатися несприятливою. При цьому в МОЗ акцентували, що причинно-наслідковий зв'язок з вакцинацією не є обов'язковим.

Дані про побічні реакції після всіх вакцин в Україні

У Державному експертному центрі МОЗ зазначили, що випадки несприятливих подій мали місце з усіма вакцинами, доступними в Україні.

  • Препарат Covishield

В Україні було проведено 481 864 щеплень цією вакциною. Зафіксували 1032 легких побічних ефектів і 56 серйозних випадків. Кількість повідомлень про побічні ефекти від зазначеної вакцини становить майже чверть від загальної кількості всіх повідомлень.

  • Препарат CoronaVac

Всього цю вакцину ввели 72 269 українцям. Побічні ефекти після щеплення зафіксували у 7 осіб, з них у 4 були серйозні випадки.

  • Препарат Comirnaty

Вакцинували цим препаратом від Pfizer 53 311 громадян. Кількість реакцій нарахували після введення вакцини теж у 7 випадках.

  • Препарат AstraZeneca

Загалом цією вакциною прищепили 275 177 громадян України. Легкі побічні ефекти зафіксували в 168 випадках, і ще 9 - серйозні випадки несприятливих подій після імунізації.

У МОЗ нічого не уточнили про летальні випадки серед осіб, які померли протягом 30 днів після введення вакцини від COVID-19. При цьому у відомстві заявили, що по кожному серйозному випадку ведеться розслідування.

Нагадаємо, раніше в МОЗ висловилися про випадки смерті після вакцинації від COVID-19, і пояснили, чому може так статися.

Також перед цим у МОЗ розповіли про побічні реакції в українців на COVID-вакцину.

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