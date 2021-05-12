У МОЗ назвали вакцину від COVID-19 з найчастішою побічною реакцією

Скільки щеплень зробили і скільки з них - з "побочкою"

Всього з початку кампанії з вакцинації населення від коронавірусу, яка стартувала 24 лютого, було проведено 884 547 щеплень. Так, першу дозу отримали 882 619 українців, а другу - 1928 (дані станом на 11 травня).

Щодо всіх 1279 випадків несприятливих подій після імунізації, включаючи побічні ефекти, то з них 1207 - несерйозні, і ще 72 - серйозні.

У відомстві поінформували, що несприятливим випадком після імунізації вважають будь-яку подію, що з медичної точки може вважатися несприятливою. При цьому в МОЗ акцентували, що причинно-наслідковий зв'язок з вакцинацією не є обов'язковим.

Дані про побічні реакції після всіх вакцин в Україні

У Державному експертному центрі МОЗ зазначили, що випадки несприятливих подій мали місце з усіма вакцинами, доступними в Україні.

Препарат Covishield

В Україні було проведено 481 864 щеплень цією вакциною. Зафіксували 1032 легких побічних ефектів і 56 серйозних випадків. Кількість повідомлень про побічні ефекти від зазначеної вакцини становить майже чверть від загальної кількості всіх повідомлень.

Препарат CoronaVac

Всього цю вакцину ввели 72 269 українцям. Побічні ефекти після щеплення зафіксували у 7 осіб, з них у 4 були серйозні випадки.

Препарат Comirnaty

Вакцинували цим препаратом від Pfizer 53 311 громадян. Кількість реакцій нарахували після введення вакцини теж у 7 випадках.

Препарат AstraZeneca

Загалом цією вакциною прищепили 275 177 громадян України. Легкі побічні ефекти зафіксували в 168 випадках, і ще 9 - серйозні випадки несприятливих подій після імунізації.

У МОЗ нічого не уточнили про летальні випадки серед осіб, які померли протягом 30 днів після введення вакцини від COVID-19. При цьому у відомстві заявили, що по кожному серйозному випадку ведеться розслідування.