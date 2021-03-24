Минздрав изменил требование о ношении масок в "красных" зонах

В постановление правительства об обязательном ношении масок в регионах "красной" зоны карантина на территориях общего пользования, которое приняли 22 марта, внесли изменения. Так, перечень таких мест был подкорректирован.
Об этом 24 марта передали в пресс-службе Минздрава Украины.
Так, ведомство изменило конкретный перечень мест, где граждане должны быть в масках или респираторах.
Уточняется, что масочный режим не предусмотрен в парках и скверах, "как это ошибочно отметили в своих новостях некоторые СМИ".
В то же время ношение масок является обязательным:
Также в Минздраве напомнили, что в том же постановлении Кабмина от 22 марта были изменены правила пересечения границы:
Напомним, что вчера в Минздраве сделали важное уточнение, когда в "красной" зоне маску на улице можно не носить. - в ведомстве обратили внимание, что на территориях общего пользования маски не обязательны, если придерживаться социальной дистанции.
Добавим, что ранее в полиции рассказали, кого из-за масок в "красных" зонах будут штрафовать на 17 тысяч.