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Минздрав изменил требование о ношении масок в "красных" зонах

Автор: Владимир Костырин

В постановление правительства об обязательном ношении масок в регионах "красной" зоны карантина на территориях общего пользования, которое приняли 22 марта, внесли изменения. Так, перечень таких мест был подкорректирован.

Об этом 24 марта передали в пресс-службе Минздрава Украины.

Так, ведомство изменило конкретный перечень мест, где граждане должны быть в масках или респираторах.

Уточняется, что масочный режим не предусмотрен в парках и скверах, "как это ошибочно отметили в своих новостях некоторые СМИ".

Где теперь нужно ходить в масках

В то же время ношение масок является обязательным:

  • в учреждениях здравоохранения и образования,
  • подземных переходах,
  • остановках общественного транспорта
  • других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Какие правила пресечения границы во время пандемии

Также в Минздраве напомнили, что в том же постановлении Кабмина от 22 марта были изменены правила пересечения границы:

  • теперь иностранцы и лица без гражданства при въезде в Украину должны иметь при себе негативное ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы;
  • для граждан Украины, которые пересекают госграницу, условием, которое освобождает их от самоизоляции и обсервации, является наличие отрицательного ПЦР-теста, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Напомним, что вчера в Минздраве сделали важное уточнение, когда в "красной" зоне маску на улице можно не носить. - в ведомстве обратили внимание, что на территориях общего пользования маски не обязательны, если придерживаться социальной дистанции.

Добавим, что ранее в полиции рассказали, кого из-за масок в "красных" зонах будут штрафовать на 17 тысяч.

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