Минздрав изменил требование о ношении масок в "красных" зонах

Так, ведомство изменило конкретный перечень мест, где граждане должны быть в масках или респираторах.

Уточняется, что масочный режим не предусмотрен в парках и скверах, "как это ошибочно отметили в своих новостях некоторые СМИ".

Где теперь нужно ходить в масках

В то же время ношение масок является обязательным:

в учреждениях здравоохранения и образования,

подземных переходах,

остановках общественного транспорта

других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Какие правила пресечения границы во время пандемии

Также в Минздраве напомнили, что в том же постановлении Кабмина от 22 марта были изменены правила пересечения границы: