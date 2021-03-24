МОЗ змінив вимогу про носіння масок у "червоних" зонах

До постанови уряду про обов'язкове носіння масок у регіонах "червоної" зони карантину на територіях загального користування, яку прийняли 22 березня, внесли зміни. Так, перелік таких місць було підкориговано.
Про це 24 березня передали в прес-службі МОЗ України.
Так, відомство змінило конкретний перелік місць, де громадяни повинні бути в масках або респіраторах.
Уточнюється, що масковий режим не передбачений у парках і скверах, "як це помилково зазначили у своїх новинах деякі ЗМІ".
Разом з тим носіння масок є обов'язковим:
Також у МОЗ нагадали, що в тій же постанові Кабміну від 22 березня були змінені правила перетину кордону:
Нагадаємо, що вчора в МОЗ зробили важливе уточнення, коли в "червоній" зоні маску на вулиці можна не носити. - у відомстві звернули увагу, що на територіях загального користування маски не обов'язкові, якщо дотримуватися соціальної дистанції.
Додамо, що раніше в поліції розповіли, кого через маски у "червоних" зонах будуть штрафувати на 17 тисяч.