МОЗ змінив вимогу про носіння масок у "червоних" зонах

Так, відомство змінило конкретний перелік місць, де громадяни повинні бути в масках або респіраторах.

Уточнюється, що масковий режим не передбачений у парках і скверах, "як це помилково зазначили у своїх новинах деякі ЗМІ".

Де тепер потрібно ходити в масках

Разом з тим носіння масок є обов'язковим:

у закладах охорони здоров'я та освіти,

підземних переходах,

зупинках громадського транспорту

інших територіях загального користування за неможливості дотримання фізичної дистанції не менше як 1 метр.

Які правила перетину кордону під час пандемії

Також у МОЗ нагадали, що в тій же постанові Кабміну від 22 березня були змінені правила перетину кордону: