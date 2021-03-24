Минздрав изменил требование о ношении масок в "красных" зонах
В постановление правительства об обязательном ношении масок в регионах "красной" зоны карантина на территориях общего пользования, которое приняли 22 марта, внесли изменения. Так, перечень таких мест был подкорректирован.
Об этом 24 марта передали в пресс-службе Минздрава Украины.
Так, ведомство изменило конкретный перечень мест, где граждане должны быть в масках или респираторах.
Уточняется, что масочный режим не предусмотрен в парках и скверах, "как это ошибочно отметили в своих новостях некоторые СМИ".
Где теперь нужно ходить в масках
В то же время ношение масок является обязательным:
- в учреждениях здравоохранения и образования,
- подземных переходах,
- остановках общественного транспорта
- других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.
Какие правила пресечения границы во время пандемии
Также в Минздраве напомнили, что в том же постановлении Кабмина от 22 марта были изменены правила пересечения границы:
- теперь иностранцы и лица без гражданства при въезде в Украину должны иметь при себе негативное ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы;
- для граждан Украины, которые пересекают госграницу, условием, которое освобождает их от самоизоляции и обсервации, является наличие отрицательного ПЦР-теста, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения границы.
Напомним, что вчера в Минздраве сделали важное уточнение, когда в "красной" зоне маску на улице можно не носить. - в ведомстве обратили внимание, что на территориях общего пользования маски не обязательны, если придерживаться социальной дистанции.
Добавим, что ранее в полиции рассказали, кого из-за масок в "красных" зонах будут штрафовать на 17 тысяч.