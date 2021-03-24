МОЗ змінив вимогу про носіння масок у "червоних" зонах
До постанови уряду про обов'язкове носіння масок у регіонах "червоної" зони карантину на територіях загального користування, яку прийняли 22 березня, внесли зміни. Так, перелік таких місць було підкориговано.
Про це 24 березня передали в прес-службі МОЗ України.
Так, відомство змінило конкретний перелік місць, де громадяни повинні бути в масках або респіраторах.
Уточнюється, що масковий режим не передбачений у парках і скверах, "як це помилково зазначили у своїх новинах деякі ЗМІ".
Де тепер потрібно ходити в масках
Разом з тим носіння масок є обов'язковим:
- у закладах охорони здоров'я та освіти,
- підземних переходах,
- зупинках громадського транспорту
- інших територіях загального користування за неможливості дотримання фізичної дистанції не менше як 1 метр.
Які правила перетину кордону під час пандемії
Також у МОЗ нагадали, що в тій же постанові Кабміну від 22 березня були змінені правила перетину кордону:
- відтепер іноземці та особи без громадянства при в'їзді в Україну повинні мати при собі негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до перетину кордону;
- для громадян України, які перетинають держкордон, умовою, яка звільняє їх від самоізоляції та обсервації, є також наявність негативного ПЛР-тесту, проведеного не більш як за 48 годин до перетину кордону.
Нагадаємо, що вчора в МОЗ зробили важливе уточнення, коли в "червоній" зоні маску на вулиці можна не носити. - у відомстві звернули увагу, що на територіях загального користування маски не обов'язкові, якщо дотримуватися соціальної дистанції.
Додамо, що раніше в поліції розповіли, кого через маски у "червоних" зонах будуть штрафувати на 17 тисяч.