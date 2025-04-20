Мінус 15 років: названо три стрижки для жінок, які миттєво омолодять

Не всі знають, що правильно підібрана стрижка не просто освіжить образ, а й легко "зніме" 10-15 років з обличчя. Такі зачіски чудово підходять жінкам, які хочуть мати "свіжий" вигляд та приховати свій вік.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 3 зачіски, які вважають найкращими для тих, хто прагне виглядати молодше.

Подовжене каре з легкою асиметрією

Ця стрижка - класика, яка ніколи не виходить із моди. Але головне не форма, а те, як вона змінить увесь образ. Подовжене каре з м’якою асиметрією або підкрученими кінцями створює відчуття свіжості, легкості й динаміки. Така зачіска чудово пом’якшує риси обличчя, підкреслює шию й візуально витягує силует.

Стильна стрижка для жінок (скріншот)

Цей варіант часто радять як зачіску, що омолоджує, бо він не просто модний, а ще й дуже "живий" - обличчя виглядає менш втомленим, а риси - більш м’якими. Каре чудово підійде жінкам після 40-50 років і тим, хто хоче освіжити образ без радикальної зміни довжини.

Френч-боб із чубчиком

Ця стрижка повернулася на хвилі паризького шику - короткий боб із прямим або філірованим чубчиком ідеально пасує тим, хто хоче виглядати сучасно, але не надто суворо. Френч-боб візуально відкриває обличчя, "підтягує" контур, додає грайливості - усе, що потрібно, аби виглядати молодше без зайвих зусиль.

Стрижка на коротке волосся (скріншот)

До того ж, це універсальний варіант для різних типів обличчя. Саме тому його дуже люблять стилісти, особливо коли йдеться про омолоджуючі стрижки, бо саме цей варіант часто дає найбільш яскравий ефект “до і після”. І якщо ви шукаєте зачіску на мінус 15 років - це вона.

М'які каскадні шари з об’ємом

Це ще один хіт серед зачісок, що омолоджують, особливо для тих, хто хоче зберегти довжину, але виглядати свіжіше. Каскадна стрижка з м'якими шарами допомагає створити рухливий, легкий образ, прибирає важкість з обличчя, а об’єм біля кореня додає візуального ліфтингу.

Стрижка для жінок у віці (скріншот)

Такі шари виглядають природно, не обтяжують риси і легко стилізуються. Це - зачіска для тонкого волосся, яке потребує додаткової текстури. Ідеально працює у парі з легким начісом або повітряною укладкою. Це стрижка для жінок після 45, яка не виглядає "надто", але ефект омолодження помітний одразу.