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Минус 15 лет: названы три стрижки для женщин, которые мгновенно омолодят

Воскресенье 20 апреля 2025 10:22
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Минус 15 лет: названы три стрижки для женщин, которые мгновенно омолодят Стильные прически, которые омолаживают (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Не все знают, что правильно подобранная стрижка не просто освежит образ, но и легко "снимет" 10-15 лет с лица. Такие прически прекрасно подходят женщинам, которые хотят выглядеть "свежо" и скрыть свой возраст.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 3 прически, которые считают лучшими для тех, кто стремится выглядеть моложе.

Удлиненное каре с легкой асимметрией

Эта стрижка - классика, которая никогда не выходит из моды. Но главное не форма, а то, как она изменит весь образ. Удлиненное каре с мягкой асимметрией или подкрученными концами создает ощущение свежести, легкости и динамики. Такая прическа прекрасно смягчает черты лица, подчеркивает шею и визуально вытягивает силуэт.

Минус 15 лет: названы три стрижки для женщин, которые мгновенно омолодятСтильная стрижка для женщин (скриншот)

Этот вариант часто советуют как омолаживающую прическу, так как он не просто модный, а еще и очень "живой" - лицо выглядит менее уставшим, а черты - более мягкими. Каре отлично подойдет женщинам после 40-50 лет и тем, кто хочет освежить образ без радикального изменения длины.

Френч-боб с челкой

Эта стрижка вернулась на волне парижского шика - короткий боб с прямой или филированной челкой идеально подходит тем, кто хочет выглядеть современно, но не слишком строго. Френч-боб визуально открывает лицо, "подтягивает" контур, добавляет игривости - все, что нужно, чтобы выглядеть моложе без лишних усилий.

Минус 15 лет: названы три стрижки для женщин, которые мгновенно омолодятСтрижка на короткие волосы (скриншот)

К тому же, это универсальный вариант для разных типов лица. Именно поэтому его очень любят стилисты, особенно когда речь идет об омолаживающих стрижках, потому что именно этот вариант часто дает наиболее яркий эффект "до и после". И если вы ищете прическу на минус 15 лет - это она.

Мягкие каскадные слои с объемом

Это еще один хит среди омолаживающих причесок, особенно для тех, кто хочет сохранить длину, но выглядеть свежее. Каскадная стрижка с мягкими слоями помогает создать подвижный, легкий образ, убирает тяжесть с лица, а объем у корня добавляет визуального лифтинга.

Минус 15 лет: названы три стрижки для женщин, которые мгновенно омолодятСтрижка для женщин в возрасте (скриншот)

Такие слои выглядят естественно, не утяжеляют черты лица и легко стилизуются. Это - прическа для тонких волос, которые нуждаются в дополнительной текстуре. Идеально работает в паре с легким начесом или воздушной укладкой. Это стрижка для женщин после 45, которая не выглядит "чересчур", но эффект омоложения заметен сразу.

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При создании материала были использованы источники: gazeta.pl, Tik-Tok стилиста с ником "faick_hair".

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