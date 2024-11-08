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"Мінус 10 років гарантовано": Андре Тан дав 3 поради жінкам, які хочуть виглядати молодше

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український дизайнер Андре Тан, який раніше назвав джинсовий тренд 2000-х, який повертається в моду, дав кілька порад жінкам, щоб мати молодший вигляд.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram стиліста.

Перша порада - зменшуємо контрастність

Щоб виглядати молодшою, потрібно зменшити контрастність і вибирати м'якіші тони, особливо біля обличчя. Світлі відтінки, за словами Тана, освіжають та додають образу легкості.

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Друга порада - вибираємо приглушені відтінки

Андре Тан зазначив, що краще звернути увагу на кольори, в які начебто додали трохи сірої фарби чи пилу. Такі кольори завжди виглядають природнішими, згладжують риси обличчя, а також надають елегантності.

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Третя порада - підбираємо одяг, який підкреслить переваги фігури

Також дизайнер порадив вибирати одяг, який гармонійно поєднуватиметься із зовнішністю, буде підкреслювати переваги та приховувати недоліки. Звертаємо увагу на правильно підібраний крій та тканини - вони справді можуть творити дива.

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Тканина має бути щільною та якісною, щоб приховати всі недоліки та підкреслити вигини фігури.

 

Хто такий Андре Тан

Андре Тан - український модельєр. Завдяки своїй діяльності був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.

В 1999 році пройшов перший показ одягу Тана. За наступні 20 років дизайнер представив свої колекції на багатьох тижнях моди не лише в Україні, а й за кордоном.

У 2000 році створив торгову марку ANDRE TAN.

З 2002 року бере участь в Українському тижні моди - Ukrainian Fashion Week.

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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