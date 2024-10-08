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Андре Тан назвав головний колір осені 2024: з чим його поєднувати (фото)

Вівторок 08 жовтня 2024 18:11
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Андре Тан назвав головний колір осені 2024: з чим його поєднувати (фото) Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Український дизайнер Андре Тан назвав трендовий колір цієї осені, а також порадив, що придбати та з чим поєднувати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram стиліста.

Головний колір осені 2024

Зі слів дизайнера, ним став насичений винний відтінок. Він підкреслив, що цей колір ідеально гармонує з осінніми образами, надаючи їм елегантності та витонченості.

Модельєр зазначив, що винний колір відмінно комбінується з традиційними осінніми речами, як-от теплі пальта, светри та аксесуари.

Андре Тан назвав головний колір осені 2024: з чим його поєднувати (фото)

Андре Тан назвав головний колір осені 2024: з чим його поєднувати (фото)Андре Тан назвав головний колір осені 2024: з чим його поєднувати (фото)

Скріншот

Він рекомендує модницям обов'язково додавати цей відтінок у своє вбрання, щоб мати стильний і сучасний вигляд цього сезону.

Андре Тан підкреслив, що винний колір символізує глибину і багатство, що робить його універсальним для різних стилів - від повсякденного до вечірнього.

Андре Тан назвав головний колір осені 2024: з чим його поєднувати (фото)Андре Тан назвав головний колір осені 2024: з чим його поєднувати (фото)

Скріншот

Цей відтінок ідеально підходить як для ділових зустрічей, так і для урочистих подій.

"Тож красуні, встигніть ще поносити цієї осені цей неймовірний колір! Мені він особисто дуже подобається", - сказав модельєр.

Нещодавно Андре Тан сказав, що носити восени, щоб бути модницею з Pinterest.

Також він розказав, як зібрати ідеальний джинсовий образ.

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