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"Минус 10 лет гарантировано": Андре Тан дал 3 совета женщинам, которые хотят выглядеть моложе

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который ранее назвал джинсовый тренд 2000-х, который возвращается в моду, дал несколько советов женщинам, чтобы выглядеть моложе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста.

Первый совет - уменьшаем контрастность

Чтобы выглядеть моложе, нужно уменьшить контрастность и выбирать более мягкие тона, особенно возле лица. Светлые оттенки, по словам Тана, освежают и добавляют образу легкости.

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Второй совет - выбираем приглушенные оттенки

Андре Тан отметил, что лучше обратить внимание на цвета, в которые как будто добавили немного серой краски или пыли. Такие цвета всегда выглядят более природными, сглаживают черты лица, а также придают элегантности.

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Третий совет - подбираем одежду, которая подчеркнет преимущества фигуры

Также дизайнер посоветовал выбирать одежду, которая гармонично будет сочетаться с внешностью, подчеркивать преимущества и скрывать недостатки. Обращаем внимание на правильно подобранный крой и ткани - они действительно могут творить чудеса.

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Ткань должна быть плотной и качественной, чтобы скрыть все недостатки и подчеркнуть изгибы фигуры.

 

Кто такой Андре Тан

Андре Тан - украинский модельер. Благодаря своей деятельности был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В 1999 году прошел первый показ одежды Тана. За следующие 20 лет дизайнер представил свои коллекции на многих неделях моды не только в Украине, но и за рубежом.

В 2000 году создал торговую марку ANDRE TAN.

C 2002 года принимает участие в Украинской неделе моды - Ukrainian Fashion Week.

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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