"Минус 10 лет гарантировано": Андре Тан дал 3 совета женщинам, которые хотят выглядеть моложе

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который ранее назвал джинсовый тренд 2000-х, который возвращается в моду, дал несколько советов женщинам, чтобы выглядеть моложе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста.
Чтобы выглядеть моложе, нужно уменьшить контрастность и выбирать более мягкие тона, особенно возле лица. Светлые оттенки, по словам Тана, освежают и добавляют образу легкости.
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Андре Тан отметил, что лучше обратить внимание на цвета, в которые как будто добавили немного серой краски или пыли. Такие цвета всегда выглядят более природными, сглаживают черты лица, а также придают элегантности.
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Также дизайнер посоветовал выбирать одежду, которая гармонично будет сочетаться с внешностью, подчеркивать преимущества и скрывать недостатки. Обращаем внимание на правильно подобранный крой и ткани - они действительно могут творить чудеса.
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Ткань должна быть плотной и качественной, чтобы скрыть все недостатки и подчеркнуть изгибы фигуры.
Андре Тан - украинский модельер. Благодаря своей деятельности был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В 1999 году прошел первый показ одежды Тана. За следующие 20 лет дизайнер представил свои коллекции на многих неделях моды не только в Украине, но и за рубежом.
В 2000 году создал торговую марку ANDRE TAN.
C 2002 года принимает участие в Украинской неделе моды - Ukrainian Fashion Week.
Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Ранее Андре Тан назвал тренды обуви на осень та зиму 2024-2025.
Также дизайнер назвал главный цвет осени 2024.