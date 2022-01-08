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У Мінсоцполітики розповіли, як українці зможуть отримувати гідну пенсію

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Субота 08 січня 2022 11:09
У Мінсоцполітики розповіли, як українці зможуть отримувати гідну пенсію Колаж РБК-Україна: у Мінсоцполітики висловилися про накопичувальну пенсію
Автор: Володимир Костирін

В Україні громадяни не зможуть при виході на пенсію отримати гідні виплати, якщо не функціонуватиме накопичувальний рівень пенсійної системи. Таку необхідність як умову для отримання пристойних доходів у літньому віці міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснює демографічною ситуацією в країні.

Про це чиновник розповіла в інтерв'ю "24 каналу".

Глава Мінсоцполітики наголосила, що з цієї причини пенсійні накопичення повинні "стати модою, потім нормою".

"У тому числі й пенсійні програми від роботодавця. Підприємство без пенсійної програми має бути винятком, а не правилом", - додала Лазебна.

Вона також зазначила, що громадяни повинні при пошуку і виборі місця роботи порівнювати умови пенсійних програм.

"А завдання держави - стимулювати створення якомога більшої кількості успішних прикладів, які бажатимуть наслідувати інші", - говорить чиновник.

Міністр також розповіла, що за законом і роботодавці, і працівники мають податкові пільги на внески в недержавні пенсійні фонди (внески коштом роботодавця повинні бути не менше ніж 4% зарплати працівника), і на суму внесків не нараховується єдиний соціальний внесок, а також з них не утримується військовий збір і податок на доходи фізосіб.

"Тому та гривня, яку підприємство перераховує на рахунок працівника в недержавному пенсійному фонді, "коштує" такому підприємству на 50% дешевше за рахунок податкових пільг, ніж гривня, яку людина отримує "на руки" у вигляді заробітної плати", - пояснює Лазебна.

Тут варто звернути увагу, що зараз в Україні з понад 25 тисяч підприємств тільки трохи понад 2 тисячі уклали пенсійні контракти на користь своїх працівників з недержавними пенсійними фондами.

Раніше ми розповідали, хто з українців отримає подвійне зарахування стажу до пенсії.

Також ми писали про те, що в Україні названа головна умова дострокового виходу на пенсію.

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