В Минсоцполитики рассказали, как украинцам повысят пенсии в марте: "такого еще никто не делал"

По ее словам, в целом в марте пенсионные выплаты будут повышены для 10 200 000 пенсионеров.

"То есть, мы охватываем максимальное количество граждан. Это будет и индексация страховых пенсий, и доплаты для разных категорий, не подлежащих индексации. Кроме того, мы впервые проиндексируем пенсии военным. И мы тоже впервые за 15 лет сделаем то, чего еще никто не делал", - заявила министр.

Так, объяснила она, для граждан, которые получают минимальную пенсионную выплату (по причине, к примеру, не хватки стажа, или маленькой зарплаты) в размере 1934 гривен ("социальная пенсия") будет внеочередное повышение выплат.

"Я рада, что только миллион людей ее получает, потому что мы их выводим постоянно из этого такого позорного предела. Так вот, эти граждане получили бы свое повышение только в декабре 2022 года. А мы в этом году приблизим декабрь к марту. И они получат 2100 гривен уже в марте этого года. Такого еще никто не делал, а мы это сделаем", - отметила Лазебная.

Глава Минсоцполитики добавила, что раньше такую "социальную пенсию" получали 4 миллиона украинцев, но теперь за счет доплат разным категориям граждан количество получателей минималки сократилось до 1 миллиона.

Этого удалось добиться благодаря, в частности, доплате по возрасту: гражданам 80+ лет добавили по 500 гривен, для пенсионеров в возрасте 75+ лет - по 400 гривен, в 2022 году доплаты получит категория 70+.