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В Минсоцполитики рассказали, как украинцам будут оформлять пенсии без официального стажа

Автор: Владимир Костырин

В Украине без пенсии могут остаться около полмиллиона граждан, у которых не будет необходимых 15 лет стажа. Поэтому министерство социальной политики разрабатывает законопроект, который позволит засчитать требуемые рабочие годы трудоустроенным неофициально.

Об этом глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила в эфире канала "Украина 24".

Чиновник обратила внимание, что кроме тех, кто работает в "теневом секторе экономики", без пенсии также могут остаться граждане на неполной занятости.

Такая ситуация ожидается, если не изменить действующие нормы законодательства Украины.

Так, по данным министерства, рискуют из-за нехватки страхового стажа совсем лишиться пенсий сейчас около 500 тысяч граждан, которые работают без официального оформления.

"Мы разработали законопроект, и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда, и будем продвигать его дальше. Потому что чем больше людей вовлечено в систему социального страхования, чем больше их работает, тем больше они имеют права на достойную пенсию", - сказала Лазебная.

Отметим, перед этим в Минсоцполитики рассказали, что пенсия на уровне прожиточного минимума будет выплачиваться людям, проработавшим 5 лет. Так, министр подчеркивала, что государство должно гарантировать людям:

  • с полным страховым стажем коэффициент замещения пенсией заработка не ниже 40%,
  • людям со стажем 15 лет - страховую пенсию (возможно с более низким замещением, но по общей формуле),
  • людям со стажем от 5 лет - помощь от государства для обеспечения по крайней мере прожиточного минимума.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, какая пенсия "светит" украинцам без стажа.

Также мы писали о том, что по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, пенсии в Украине можно повысить вдвое.

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стажМинистерство социальной политикиМарина ЛазебнаяПенсии