У Мінсоцполітики розповіли, як українцям оформлятимуть пенсії без офіційного стажу

Чиновник звернула увагу, що крім тих, хто працює в "тіньовому секторі економіки", без пенсії також можуть залишитися громадяни на неповній зайнятості.

Така ситуація очікується, якщо не змінити чинні норми законодавства України.

Так, за даними міністерства, ризикують через брак страхового стажу взагалі позбутися пенсій наразі близько 500 тисяч громадян., які працюють без офіційного оформлення.

"Ми розробили законопроект, і відправили його на експертизу в Міжнародну організацію праці, і будемо просувати його далі. Тому що чим більше людей залучено до системи соціального страхування, чим більше їх працює, тим більше вони мають права на гідну пенсію", - сказала Лазебна.

Зауважимо, перед цим в Мінсоцполітики розповіли, що пенсія на рівні прожиткового мінімуму буде виплачуватися людям, які пропрацювали 5 років. Так, міністр наголошувала, що держава повинна гарантувати людям: