В Минсоцполитики дали прогноз по запуску накопительной пенсионной системы

Накопительная пенсия в Украине может заработать только через два года, когда будет принят соответствующий закон и будет подготовлена вся инфраструктура.

Это произойдет с 2023 года, озвучила свой прогноз министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Чиновник надеется, что в парламенте смогут проголосовать за законопроект о накопительной пенсионной системе в этом году, а в следующем - нужно будет принять все необходимые подзаконные акты и подготовить всю инфраструктуру.

Таким образом, запуск системы возможен только с 1 января 2023-го, говорит она.

Министр отметила, что тогда те категории работающих граждан, которые подпадают под действие закона, будут откладывать деньги на свои накопительные счета.

Лазебная также уточнила, что согласно проекту накопительная система будет обязательной для людей до 50 лет, а для других - добровольной.

Ранее глава Минсоцполитики высказывала мнение, что если накопительная пенсионная система не будет введена, в Украине придется повышать уровень Единого социального взноса.

Напомним, что недавно советник министра социальной политики Николай Шамбир рассказал, для каких категорий накопительная пенсия станет обязательной в 2021 году.

Также мы писали о том, что эксперты огорчили украинцев размером второй выплаты после старта инициативы правительства о накопительной системе выплат.

Напомним, что в предыдущих выпусках шоу "Свобода слова Савика Шустера" тоже поднимались важные для украинского общества вопросы. Так, например, врач-уролог Дмитрий Верига рассказал, какие условия труда созданы для врачей в Польше.

Предприниматель Алексей Давиденко рассказал об условиях труда врачей в Украине, зарплаты в государственных клиниках и в частных больницах и задал резонный вопрос: почему зарплата у охранника выше, чем у врача?

Еще стоит вспомнить слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который в одном из выпусков рассказал о начале вакцинации в Украине и заверил, что в марте 2021 года Украина получит 1 млн доз вакцин от коронавируса.

Вместе с тем заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград рассказала, спасет ли вакцинация от распространения вируса.

Кроме того, прямо в студии ток-шоу главный налоговик страны Алексей Любченко показал, какими темпами сокращается официальная количество рабочих мест в Украине.