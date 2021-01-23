У Мінсоцполітики дали прогноз по запуску накопичувальної пенсійної системи

Накопичувальна пенсія в Україні може запрацювати тільки через два роки, коли буде ухвалений відповідний закон і буде підготовлена вся інфраструктура.

Це станеться з 2023 року, озвучила свій прогноз міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Чиновник сподівається, що в парламенті зможуть проголосувати за законопроект про запровадження накопичувальної пенсійної системи в цьому році, а в наступному - потрібно буде прийняти всі необхідні підзаконні акти та підготувати всю інфраструктуру.

Таким чином, запуск системи можливий тільки від 1 січня 2023-го, каже вона.

Міністр зазначила, що тоді ті категорії працюючих громадян, які підпадають під дію закону, будуть відкладати гроші на свої накопичувальні рахунки.

Лазебна також уточнила, що згідно з проектом накопичувальна система буде обов'язковою для людей до 50 років, а для інших - добровільною.

Раніше глава Мінсоцполітики висловлювала думку, що якщо накопичувальна пенсійна система не буде введена, в Україні доведеться підвищувати рівень Єдиного соціального внеску.

Нагадаємо, що нещодавно радник міністра соціальної політики Микола Шамбір розповів, для яких категорій накопичувальна пенсія стане обов'язковою в 2021 році.

Також ми писали про те, що експерти засмутили українців розміром другої виплати після старту ініціативи уряду про накопичувальну систему виплат.

Нагадаємо, що у попередніх випусках шоу "Свобода слова Савіка Шустера" теж підіймалися важливі для українського суспільства питання. Так, наприклад, лікар-уролог Дмитро Верига розповів, які умови праці створені для лікарів у Польщі.

Підприємець Олексій Давиденко розповів про умови праці лікарів в Україні, зарплати в державних клініках і в приватних лікарнях і задав резонне питання: чому зарплата у охоронці вища, ніж у лікаря?

Ще варто згадати слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який у одному з випусків розповів про початок вакцинування в Україні і запевнив, що в березні 2021 року Україна отримає 1 млн доз вакцин від коронавірусу.

Разом з тим завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград розповіла, чи врятує вакцинація від розповсюдження вірусу.

Крім того, прямо у студії ток-шоу головний податківець країни Олексій Любченко показав, якими темпами скорочується офіційна кількість робочих місць в Україні.