ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минобороны хочет отказаться от краткосрочных контрактов на службу в ВСУ

Новина українською →
Среда 12 мая 2021 21:38
Минобороны хочет отказаться от краткосрочных контрактов на службу в ВСУ Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Владимир Костырин

В Украине хотят увеличить минимальный срок службы в армии по контракту и заключать его на три года и более, и отказаться от краткосрочных - от полугода до двух лет.

Об этом 12 мая заявил заместитель главы Минобороны Александр Миронюк, передает "Интерфакс-Украина".

В ходе выступления на форуме "Украина 30. Безопасность страны" сегодня в Киеве замминистра отметил, что ведомство предлагает заключать контракты на службу в ВСУ на срок, минимум, от трех лет.

"Если ты относишься к этому как "заробитчанин", то подписываешь на 6 месяцев, на один год, на два года… Но от этого теряет государство", - объяснил он инициативу МОУ отказаться от краткосрочных контрактов.

По словам Миронюка, поэтому сейчас Минобороны ведет работу о внесении изменений. В ведомсте считают, что контракты должны подписываться не менее чем на 3 года.

Он добавил, что такие более долгосрочные контракты являются нормальной практикой.

"А вообще-то, конечно, лучше было, если бы люди подписывали контракты на 5-10 лет. Но они должны иметь мотивацию, социальную защиту и обеспечение, чтобы служба в Вооруженных силах Украины была привлекательной", - сказал замминистра.

Миронюк также заявил, что служба по контракту должна быть призванием, но государство должно давать полный пакет обеспечения, и работа над этим активно ведется.

Ранее сообщалось, что всплыли новые детали о законе про призыв резервистов без объявления мобилизации.

Также мы писали о том, что перед этим Минобороны поставило точку в скандале со штрафами и историей с правом открывать ответный огонь на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины армия украинские военные контрактная армия
LITE
Праздник 12 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины
Праздник 12 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины