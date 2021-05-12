Минобороны хочет отказаться от краткосрочных контрактов на службу в ВСУ

В Украине хотят увеличить минимальный срок службы в армии по контракту и заключать его на три года и более, и отказаться от краткосрочных - от полугода до двух лет.

В ходе выступления на форуме "Украина 30. Безопасность страны" сегодня в Киеве замминистра отметил, что ведомство предлагает заключать контракты на службу в ВСУ на срок, минимум, от трех лет.

"Если ты относишься к этому как "заробитчанин", то подписываешь на 6 месяцев, на один год, на два года… Но от этого теряет государство", - объяснил он инициативу МОУ отказаться от краткосрочных контрактов.

По словам Миронюка, поэтому сейчас Минобороны ведет работу о внесении изменений. В ведомсте считают, что контракты должны подписываться не менее чем на 3 года.

Он добавил, что такие более долгосрочные контракты являются нормальной практикой.

"А вообще-то, конечно, лучше было, если бы люди подписывали контракты на 5-10 лет. Но они должны иметь мотивацию, социальную защиту и обеспечение, чтобы служба в Вооруженных силах Украины была привлекательной", - сказал замминистра.

Миронюк также заявил, что служба по контракту должна быть призванием, но государство должно давать полный пакет обеспечения, и работа над этим активно ведется.