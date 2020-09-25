Ответный огонь на Донбассе: Минобороны поставило точку в скандале со штрафами

В Минобороны рассказали о премиях военным в зоне ООС (коллаж РБК-Украина)

В Минобороны Украины разъяснили резонансный приказ

Минобороны Украины выдало приказ о премиях и урезании дополнительных выплат офицерам и солдатам за ответный огонь на Донбассе по оккупантам. Инициатива вызвала в обществе бурную реакцию - многие усмотрели намерение штрафовать военных в зоне проведения ООС, где боевики не прекращают обстрелы.

25 сентября в пресс-службе МОУ сделали заявление относительно приказа, подписанного министром обороны Андреем Тараном, разъяснили суть документа, а также развенчали домыслы.

В ведомстве подчеркнули, что приказ определяет размер дополнительного вознаграждения военнослужащим и порядок ее выплаты, но "никоим образом не устанавливает правила и не регламентирует режим прекращения огня на линии соприкосновения".

Также в министерстве назвали любые толкования условий этих выплат как якобы "введение каких-то штрафов" абсолютно манипулятивным и политизированным.

Таран отметил, что это дополнительное вознаграждение для бойцов, которые принимают участие в ООС, ввели 27 июля. Оно осуществляется дополнительно ко всем выплатам, причитающихся военнослужащим.

Минобороны разработало приказ во исполнение постановления правительства от 29 июля 2020 года № 741 "О внесении изменения в постановление КМУ от 20 января № 18" о введении вознаграждения с 27 июля текущего года военнослужащим Вооруженных Сил Украины за время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны в условиях особого периода, за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранение жизни, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях".

Предварительно подсчитали, что уже за июль-август 2020 года в качестве такой премии военнослужащим ВСУ и ДССТУ будет выплачено около 250 миллионов гривен.

Как сообщалось, 18 сентября в сети показали фото резонансного документа о денежном поощрении и урезании премий военным на Донбассе. После громкого скандала в связи со "штрафами за ответный огонь" морпехи сделали резкое заявление.