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Призыв резервистов без объявления мобилизации: всплыли новые детали о законе

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 09:10
Призыв резервистов без объявления мобилизации: всплыли новые детали о законе Фото: репетиция парада ко Дню Независимости (РБК-Украина)
Автор: Styler

В Украине вступил в действие закон, позволяющий призыв резервистов на военную службу без объявления мобилизации.

Это нововведение приблизит украинскую систему воинского учета к стандартам НАТО и обеспечит потребности государства в обороне.

Кого касается новшество и все детали подписанного Владимиром Зеленским 21 апреля закона рассказал министр обороны Андрей Таран на сайте ведомства.

Так, по словам Тарана, в сжатые сроки был проведен аудит всего законодательства в сфере национальной безопасности и обороны и внесены изменения в 43 закона.

Благодаря этому совершенствуются организационно-правовые основы комплектования ВСУ высокопрофессиональным личным составом в мирное время и в особый период исключительно на добровольной основе.

Что планируют сделать в ближайшей перспективе?

Министр пояснил, что чтобы полноценно ввести новый вид военной службы, необходимо привести нормативные акты в соответствие с требованиями закона.

Кроме того, ведомство планирует продолжить работу над организацией территориальных центров комплектования и социальной поддержки - их хотят трансформировать в соответствии с новой административно-территориальной реформой.

Также планируют усовершенствовать функционирование Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с учетом его интеграции с другими государственными реестрами и введением предоставления электронных цифровых услуг гражданам Украины относительно выполнения ими воинского долга.

Чего ожидать от нового вида военной службы?

По словам министра, законом закладывается фундамент для дальнейшей профессионализации запаса ВСУ вследствие увеличения доли граждан, которые заключили контракты с командирами воинских частей на прохождение службы в военном резерве.

"Рассчитываем на повышение эффективности комплектования воинских частей в особый период за счет призыва на военную службу резервистов - мотивированных подготовленных воинов, имеющих боевой опыт",- заявил Таран.

Военнообязанным будут предоставлять электронные услуги

В Минобороны планируют создать на портале "Дія" электронный территориальный центр комплектования (Е-ТЦК). В системе будут предоставляться электронные услуги (сервисы) гражданам по выполнению ими воинской обязанности.

В Е-ТЦК в частности будет информация из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Также там хотят предоставлять украинцам электронные услуги по выполнению ими воинской обязанности.

Призыв резервистов без объявления мобилизации: всплыли новые детали о законе

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