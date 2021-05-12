Міноборони хоче відмовитися від короткострокових контрактів на службу в ЗСУ

В Україні хочуть збільшити мінімальний термін служби в армії за контрактом і укладати його на три роки та більше, і відмовитися від короткострокових - від пів року до двох років.

В ході виступу на форумі "Україна 30. Безпека країни" сьогодні в Києві заступник міністра зазначив, що відомство пропонує укладати контракти на службу в ЗСУ на термін, щонайменше, від трьох років.

"Якщо ти ставишся до цього як "заробітчанин", то підписуєш на 6 місяців, на один рік, на два роки... Але від цього втрачає держава", - пояснив він ініціативу МОУ відмовитися від короткострокових контрактів.

За словами Миронюка, тому зараз Міноборони веде роботу про внесення змін. У відомсті вважають, що контракти повинні підписуватися не менше ніж на 3 роки.

Він додав, що такі більш довгострокові контракти є нормальною практикою.

"А взагалі, звичайно, краще було б, якби люди підписували контракти на 5-10 років. Але вони повинні мати мотивацію, соціальний захист і забезпечення, щоб служба в Збройних силах України була привабливою", - сказав заступник міністра.

Миронюк також заявив, що служба за контрактом повинна бути покликанням, але держава має давати повний пакет забезпечення, і робота над цим активно ведеться.