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Міноборони хоче відмовитися від короткострокових контрактів на службу в ЗСУ

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Середа 12 травня 2021 21:38
Міноборони хоче відмовитися від короткострокових контрактів на службу в ЗСУ Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Володимир Костирін

В Україні хочуть збільшити мінімальний термін служби в армії за контрактом і укладати його на три роки та більше, і відмовитися від короткострокових - від пів року до двох років.

Про це 12 травня заявив заступник глави Міноборони Олександр Миронюк, передає "Інтерфакс-Україна".

В ході виступу на форумі "Україна 30. Безпека країни" сьогодні в Києві заступник міністра зазначив, що відомство пропонує укладати контракти на службу в ЗСУ на термін, щонайменше, від трьох років.

"Якщо ти ставишся до цього як "заробітчанин", то підписуєш на 6 місяців, на один рік, на два роки... Але від цього втрачає держава", - пояснив він ініціативу МОУ відмовитися від короткострокових контрактів.

За словами Миронюка, тому зараз Міноборони веде роботу про внесення змін. У відомсті вважають, що контракти повинні підписуватися не менше ніж на 3 роки.

Він додав, що такі більш довгострокові контракти є нормальною практикою.

"А взагалі, звичайно, краще було б, якби люди підписували контракти на 5-10 років. Але вони повинні мати мотивацію, соціальний захист і забезпечення, щоб служба в Збройних силах України була привабливою", - сказав заступник міністра.

Миронюк також заявив, що служба за контрактом повинна бути покликанням, але держава має давати повний пакет забезпечення, і робота над цим активно ведеться.

Раніше повідомлялося, що спливли нові деталі про закон про призов резервістів без оголошення мобілізації.

Також ми писали про те, що перед цим Міноборони поставило крапку в скандалі зі штрафами та історією з правом відкривати вогонь у відповідь на Донбасі.

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