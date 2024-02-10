Міноборони платить за все. Як влаштована психологічна допомога військовим в Ізраїлі

Яку допомогу надають психологи в Ізраїлі

В армії Ізраїлю такі спеціалісти з’являються ще на етапі призову.

"До того як призовник розпочинає службу, є низка обстежень, які він проходить. Тобто людей з потенційними відхиленнями чи проблемами "відсіюють" заздалегідь", - каже Жанна.

У процесі проходження служби й призовник, і солдат може отримати психологічну допомогу, оскільки фахівці завжди є на місцях.

Окрему статтю витрат Міністерства оборони Ізраїлю займає саме психологічна допомога.

"Якщо людину визнають постраждалою від війни, Міноборони видає пенсію й оплачує все необхідне лікування, обстеження, реабілітацію тощо. Військові можуть отримати допомогу у приватних спеціалістів, і Міністерство оборони заплатить за це також”, - розповідає психологиня.

Проблеми психології в Україні

За спостереженнями Жанни, найбільшою проблемою є те, що медична система централізована. Таким чином невеликих амбулаторій чи мобільних центрів для надання проміжної допомоги не вистачає.

Крім того, психологічна освіта в Україні доволі розрізнена. В Ізраїлі це побудовано інакше.

"Люди, які мають статус психолога, розділені по ступенях. І це окремі напрямки, не частина медичного вишу. Вони мають клінічні програми, де потрібно певний час пропрацювати. Лише після цього вони можуть практикувати та називати себе психологами", - пояснює Якіревич.

Важливе місце в освіті посідає й підтримка студентів. У своїх закладах навчання вони також можуть розраховувати на спілкування з фахівцем за потреби.

"У медичних університетах Ізраїлю є психологічний супровід студентів від першого до шостого курсу. На роботі вони зможуть вимагати відповідного ставлення. Якщо на початківця будуть підвищувати голос, він закриється в собі. Проте не покарання за помилку, а обговорення приведе до покращення результатів", - пояснює експертка.

Про українських психологів вона відгукується позитивно та щиро.

"Українці - дуже душевний народ. Я думаю, що вони дуже хочуть вчитися. Я зустріла дуже багато доброзичливості. Наприклад, у тому, як люди говорять про своїх пацієнтів. Але думаю, є дуже багато болю", - ділиться Жанна.