Минобороны платит за все. Как устроена психологическая помощь военным в Израиле

Какую помощь оказывают психологи в Израиле

В армии Израиля такие специалисты появляются на этапе призыва.

"До того, как призывник начинает службу, есть ряд обследований, которые он проходит. То есть людей с потенциальными отклонениями или проблемами "отсеивают" заранее", - говорит Жанна.

В процессе прохождения службы и призывник, и солдат могут получить психологическую помощь, поскольку специалисты всегда находятся на местах.

Отдельную статью расходов Министерства обороны Израиля занимает именно психологическая помощь.

"Если человека признают пострадавшим от войны, Минобороны выдает пенсию и оплачивает все необходимое лечение, обследование, реабилитацию и т.д. Военные могут получить помощь у частных специалистов и Министерство обороны заплатит за это также", - рассказывает психолог.

Проблемы психологии в Украине

По наблюдениям Жанны, самой большой проблемой является то, что медицинская система централизована. Таким образом, небольших амбулаторий или мобильных центров для оказания промежуточной помощи не хватает.

Кроме того, психологическое образование в Украине довольно разрозненное. В Израиле это построено по-другому.

"Люди, имеющие статус психолога, разделены по степеням. И это отдельные направления, не часть медицинского вуза. У них есть клинические программы, где нужно определенное время проработать. Только после этого они могут практиковать и называть себя психологами", - объясняет Якиревич.

Важное место в образовании занимает и поддержка студентов. В своих учебных заведениях они также могут рассчитывать на общение со специалистом при необходимости.

"В медицинских университетах Израиля есть психологическое сопровождение студентов от первого до шестого курса. На работе они смогут требовать соответствующего отношения. Если на начинающего будут повышать голос, он закроется в себе. Однако не наказание за ошибку, а обсуждение приведет к улучшению результатов", - объясняет эксперт.

Об украинских психологах она отзывается положительно и искренне.

"Украинцы - очень душевный народ. Я думаю, что они очень хотят учиться. Я встретила очень много доброжелательности. Например, в том, как люди говорят о своих пациентах. Но думаю, есть очень много боли", - делится Жанна.