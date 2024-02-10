Повістка у 18 років усім. Як в Ізраїлі патріотично виховують дітей

Відомо, що в армії Ізраїлю на рівних служать і жінки, і чоловіки. Станом на 2021 рік 40% призовників у збройних силах Ізраїлю становили жінки. А 25% з них обіймали 25% офіцерських посад.

Психологиня з Ізраїлю Жанна Якіревич в інтерв’ю РБК-Україна розповіла про те, як відбувається призов та яка ідеологія переважає в країні.

Бути в армії - це престижно

За словами Жанни, у закладах освіти Ізраїлю немає окремих уроків з військової підготовки. Такі заняття можуть проводити лише в старших класах і тільки про домедичну чи першу медичну допомогу.

Проте в Ізраїлі існує переконання, що бути в армії - це престижно.

“Це передають молодшим поколінням. Армія - це дуже різнопланова структура. Багато хто бачить у цьому не тягар, а перспективу. Вони можуть отримати певні навички, освіту, які будуть служити їм все життя”, - зазначає експертка.

Ізраїльська психологиня Жанна Якіревич (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

При цьому кожна дитина знає, що у 18 років вона отримує повістку: і хлопці, і дівчата.

“Я вам розкажу історію своєї знайомої, вона виховує сина. Подруга з Казахстану приїхала їх навідати й привезла дітям пістолети. Проходила ізраїльтянка й сказала: "А навіщо ви даєте їм це? У них ще буде на це час", - ділиться Якіревич.

На її думку, політика про те, що служити в армії престижно, більш правильна ідеологічно.

Законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада України ухвалила новий законопроєкт про мобілізацію в першому читанні. Однак документ відправили на доопрацювання до 21 лютого.

Зокрема, нардепи не згодні з нормою про арешт рахунків фізичної особи в разі ухилення від мобілізації.

“Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто б таке підтримував”, - писав Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що мобілізація повинна бути справедливою.

"Принципово важливою є річ, яка фундаментальна. Закон про мобілізацію, який мають прийняти, він повинен бути про справедливість. Мобілізація має бути справедлива. Не може бути так, що одні боронять країну, а інші спостерігають з-за рогу, чим все це закінчиться", - сказав він.