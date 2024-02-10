Психолог із Ізраїлю Жанна Якіревич: Бути в армії Ізраїлю – це престижно

Про психологічну допомогу та військово-патріотичне виховання в Ізраїлі, українських лікарів під час війни, систему допомогу ізраїльським військовим і моральний стан у період тривалої війни в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна розповіла ізраїльська психологиня Жанна Якіревич.

В інтерв'ю РБК-Україна Жанна Якіревич розповіла про моральний стан і менталітет ізраїльтян у період постійної війни, сприйняття бойових дій в Ізраїлі та Україні, військово-патріотичне виховання дітей в Ізраїлі, психологічну допомогу військовим від Міноборони та проблеми в психологічній сфері в Україні.

Психолог Жанна Якіревич здобула освіту в області психіатрії, проходила клінічні програми й стажування в найкращих лікарнях Ізраїля. Наразі спеціалістка входить до складу Ізраїльської спілки психіатрії та Міжнародної асоціації аналітичної психології.

З 1948 року Ізраїль перебуває в стані перманентної війни, в Україні війна триває з 2014 року. Нації обидвох країн щомиті готові до обстрілу чи ескалації не лише в бойовому сенсі, а й морально.

– Ізраїль доволі давно перебуває в збройному конфлікті з палестинцями. Як у такі часи почуваються ізраїльтяни? Що дає поштовх не опускати руки?

– Я думаю, що й Україну, й Ізраїль можна назвати країнами з посттравматичним синдромом. Попри те, що повномасштабне вторгнення в Україні йде два роки, війна триває з 2014 року. І я думаю, що до цього, можливо, була прихована політична й економічна війна. Україна хоче вибороти свій шлях.

В Ізраїля також є дуже особливе та конфліктне місце на Ближньому Сході. З одного боку, будова держави Ізраїля створена на травмі Голокосту. З першого дня є військові політичні конфлікти через те, що Ізраїль хоче існувати.

Те, що відбувається протягом багатьох років, впливає на саме населення. Це передається по ДНК від покоління до покоління. Іноді це можна сприйняти як певну войовничість, але водночас зараз ситуація трохи відрізняється.

Людей, які страждають від ПТСР і гострого ПТСР, з кожним днем стає все більше й більше. В історії Ізраїля посттравма проходила метаморфозу протягом цих років. Люди, які приїхали в Ізраїль, а тоді ще Палестину, спочатку не розповідали, звідки вони та що пережили.

Я думаю, що тільки протягом останніх років проблема посттравми отримала увагу зі сторони служб охорони здоров'я, оборони, щоби створити певну структуру. Вона допомагає військовим, які пережили травму, цивільним також.

Міністерство оборони фінансує великі проєкти для тих, хто постраждав на війні, для ветеранів. Міністерство охорони здоров'я також приділяє увагу. Крім того, в Ізраїлі виникли організації, які працюють на основі пожертв. У нас є одна організація, яку заснували ветерани 1973-го року. У тому числі льотчики, які були в полоні.

– Загострення конфлікту може відбутися в будь-який момент. Як місцеві сприймають це морально?

– Багато хто з нас живе в певному запереченні. Я пам'ятаю свою реакцію, коли розпочався обстріл 7 вересня. Він почався о шостій годині ранку, за день до цього я повернулася з-за кордону.

Окей, обстріл. Я думаю, те, що ми можемо довіряти нашим системам ППО й те, що в нас є маленькі бомбосховища в кожному домі, додає впевненості.

Заперечення потроху розпадається, коли обстріли стають частішими. Коли ви перебуваєте не вдома чи на роботі, а, наприклад у дорозі, це викликає потужну хвилю тривоги аж до панічних атак.

Люди починають зайвий раз не виходити на вулицю. Така поведінка зрештою дуже обмежує. Це впливає на настрій і працездатність, створює певний фон суму, злості та пригніченості.

В Ізраїлі стримано ставляться до обстрілів, оскільки впевнені в системах ППО та бомбосховищах у будинках і на вулицях (фото: Getty Images)

– Як в Ізраїлі та Україні реагують на повітряну тривогу? У чому різниця?

– Люди дуже слухняні. Причому, можливо, останнім часом ще більш слухняні та відповідальні. Люди заходять у бомбосховища. Якщо їх немає, то в місця, які можуть захистити: коридори, приміщення з двома стінами тощо, і люди чекають мінімум 10 хвилин після того, як спрацювала ППО.

Нам також постійно нагадують про кілька правил, що робити у випадку обстрілу. Потрібно вийти та віддалитися від машини на кілька метрів, ляжте на підлогу, накрийте голову чи спробуйте сховатися в найближчій будівлі.

На жаль, те, що я чую від своїх друзів з України, то тут люди ховаються набагато менше. По-перше, я думаю, що до 24 лютого в Україні ніхто не думав, що велика війна може повернутися. Бомбосховища були закинутими.

Але від друзів я часто чую: "Так, вночі була тривога. Я навіть з ліжка не встала". Це насторожує.

Проте важливо знати про безпечні місця в кожному домі.

– Як в Ізраїлі виховують дітей у закладах освіти? Чи розповідають їм про можливі бойові дії, дають військову підготовку тощо?

– В Ізраїлі існує переконання, що бути в армії - це престижно. Це передають молодшим поколінням. Певна підготовка чи перша медична допомога може бути в старших класах.

Але кожна дитина знає, що у 18 років вона отримує повістку. І дівчатка, і хлопчики знають, що у 18 років їх призвуть в армію.

Армія - це дуже різнопланова структура. Багато хто бачить у цьому не тягар, а перспективу. Вони можуть отримати певні навички, освіту, які можуть служити їм все життя.

Я вам розкажу історію своєї знайомої, вона виховує сина. Подруга з Казахстану приїхала їх навідати й привезла дітям пістолети. Проходила ізраїльтянка й сказала: "А навіщо ви даєте їм це? У них ще буде на це час".

Політика того, що служити в армії престижно, більш правильна ідеологічно. У будь-якому випадку так відбувається в Ізраїлі.

– Чи користуються ізраїльтяни психологічною допомогою? Якщо так, то з якими запитами звертаються?

– Так. Запити можна розділити на дві категорії: усе, що повёязане з війною (хоча тут більше звертаються до Міноборони); звичайні проблеми мирного населення.

У проєкті "Фріда" ми хочемо донести думку, що люди говорять тілом. Зараз це все більше захоплює нас, і ми розуміємо, що це правильно. Тому що людина перебуває в стані виживання, і їй не до душевних проблем. Тим паче вони можуть викликати критику від оточення.

Так само в Ізраїлі люди можуть приходити з порушеннями сну, депресивним настроєм, тривожними розладами. Здебільшого скарги спрямовані на клінічні прояви стресових розладів.

Що стосується дітей, приводять із розладами поведінки. Наприклад, дитина почала мочитися чи гірше поводитися в школі.

– Яку психологічну допомогу надають військовим?

– Є цілі комплекси. По-перше, до того як призовник розпочинає службу, є низка обстежень, які він проходить. Тобто людей з потенційними відхиленнями чи проблемами "відсіюють" заздалегідь.

У процесі проходження служби призовник і солдат може отримати психологічну допомогу, тому що спеціалісти є на місцях.

Надалі якщо людину визнають постраждалою від війни, то Міноборони видає пенсію й оплачує все необхідне лікування, обстеження, реабілітацію тощо.

Вони можуть отримати допомогу у приватних спеціалістів, і Міністерство оборони заплатить за це також.

Ізраїльські діти знають, що служити в армії їхньої країни - це престиж, а не тягар (фото: Getty Images)

– Які проблеми ви спостерігаєте в Україні у сферах психологічної допомоги?

– Моє знайомство з Україною розпочалося з організації "Фріда", а саме з виїздів з лікарями в гарячі точки та деокуповані території. Я думаю, що людям складно говорити про свої проблеми. Вони намагаються вижити та непокояться щоденними проблемами. Їм не до душевного здоров'я.

З іншого боку, наскільки я розумію, система охорони здоров'я в України централізована. Тобто є великі лікарні й мало амбулаторій чи мобільних служб, щоб надати допомогу на проміжних стадіях. Цього мало, а на периферії - ще менше.

Крім того, я звернула увагу, що психологічна освіта дуже неоднорідна. В Ізраїлі це побудоване трохи інакше.

Люди, які мають статус психолога, розділені по ступенях. І це окремі напрямки, не частина медичного вишу. Вони мають певні клінічні програми, де потрібно певний час пропрацювати. Лише після цього вони можуть практикувати та називати себе психологами.

В Україні це дуже розрізнено, тому складно зрозуміти й дібрати спеціалістів. Я впевнена, що в Україні є дуже багато гідних людей, яких ми ще не знайшли. Ці люди нам дуже потрібні у "Фріда".

Те, що ми хочемо створити, це інноваційна система. До цього часу ми надавали людям допомогу там, де її взагалі немає. Зараз ми хочемо зробити проєкт, який дасть можливість нам надавати психологічну допомогу на місцях, а надалі - моніторинг.

Ми хочемо зробити цю послугу проактивною, тобто ми прийдемо до цих людей, ми їм подзвонимо. Ми хочемо, щоб до нас у команду приходили люди з освітою, але здебільшого - люди, які вірять у такий підхід.

Така модель може змінити психіатричну службу в Україні. Хоча може, це занадто грандіозно.

Посттравма також порушує й інші проблеми, які не так сильно мучили людину. Паттерн "тримати все в собі" не працює вже. І він не повинен працювати.

Українсько-ізраїльська місія "Фріда" допомагає мешканцям прифронтових і деокупованих територій України (фото: instagram.com/frida_ukraine)

– Які ще паттерни сьогодні не працюють?

– Уникати людей, дотримуватися самотності.

Паттерн жертви також не працює. В Ізраїлі він також є доволі популярним. "Я жертва, мені всі винні, а чому я повинен це робити?" Це дуже неефективно для людини, тому що вона сама й страждає.

Часто наше виховання базується на негативних стимулах. "Ти недостатньо хороший, оцінки не настільки високі". Негативні стимули не дають працювати над собою, люди навпаки приховують свої помилки. Якщо ми приховуємо, тоді ми не можемо їх змінити.

– Що спільного між українцями та ізраїльтянами?

– Українці - дуже душевний народ. Я думаю, що вони дуже хочуть вчитися. Я зустріла дуже багато доброзичливості. Наприклад, у тому, як люди говорять про своїх пацієнтів.

Я думаю, що є дуже багато болю. І це те, в чому ми схожі. Лікарі - це люди, від яких очікують тотальної компетентності, а їм самим немає куди піти.

У "Фріда" ми завжди вчимо лікарів робити дебрифінг (отримання інформації з урахуванням контексту; звітність про показники ефективності та/або можливості для подальшого вивчення результатів події - ред.) Тобто ми також люди, маємо право на помилку.

Таку систему ми хочемо вводити після кожного виїзду, щоб зрозуміти, що було добре, а що можна змінити наступного разу.

У медичних університетах Ізраїлю є психологічний супровід студентів від першого до шостого курсу. Це ніби такий простір, де вони можуть обговорити труднощі. На роботі ці студенти зможуть вимагати відповідного ставлення.

Якщо на новому місці роботи на лікаря-початківця будуть підвищувати голос, він закриється в собі, стане сухим. Проте не покарання за помилку, а обговорення приведе до покращення результатів. Таке ж ставлення до лікарів у "Фріда".

– Що ви радите своїм пацієнтам для зниження тривоги та заспокоєння? Яких знань їх навчаєте?

– Говорити про те, що вас турбує. Це легітимно. Не можна за це засуджувати. Якщо людина не хоче, значить їй неправильно поставили питання. Або просто розкажіть, що у вас на душі.

Важливо дати людині кілька опцій, і нехай вона робить вибір. Потрібно знайти цей правильний підхід, почніть з чогось.

Якщо охоплює паніка, є конкретний і глибокий підхід. Це важливо. Конкретний допоможе заспокоїтися в моменті, тут і зараз.

Для початку потрібно знайти більш-менш безпечне місце. Усі техніки є універсальними. Для того, щоб повернутися до попереднього стану, потрібно повернутися в тіло.

Тут варіація може бути широкою. Є дихання 3-5-7. Тобто ви за три секунди робите вдих, на п'ять - затримуєте повітря, за сім - видихаєте. Це підсилює фізичні відчуття. Надалі можна практикувати медитації, релаксації. Поки триває війна, не можна про це забувати. Кожен знаходить для себе щось самостійно.

Якщо поряд з вами іншу людину охоплює паніка, використовуйте модель "Дій". Цій людині важливо повернути відчуття контролю та власної користі.

Наприклад, починається обстріл. Хтось один роздає кожному задачі. Коли в людини є завдання, це змінює її сприйняття ситуації. Якщо можна роздати маленькі, конкретні, не сильно інтелектуальні завдання, це може дуже допомогти.

Психологиня Жанна Якіревич з командою в Україні (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

– Якби зараз перед вами стояли українці та ізраїльтяни, що б ви сказали їм?

– Думаю, що це банально, але я би сказала: "Обійми того, хто стоїть поряд". Це та невербальна мова, яка допомагає нам. І чим більше, тим краще.