"Бумбокс" і "Без Обмежень" стали "критично важливими" для України: що відомо

Міністерство культури та стратегічних комунікацій визнало музичні гурти "Без обмежень" і "Бумбокс" критично важливими для підтримки економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відповідний наказ, який з'явився на сайті міністерства 11 березня.
Відповідно до наказу міністерства, рок-гурт "Без обмежень" (ТОВ "Безобмежень") відповідає критеріям критично важливого підприємства, установи чи організації, необхідних для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Крім того, гурт визнано критично важливим для задоволення потреб Збройних сил та інших військових формувань у цей період, і йому офіційно підтверджено відповідний статус.
Гурт "Бумбокс" (ТОВ "Музи для мас") також отримав відповідний статус. Наразі вони проводить закордонний тур під назвою "Дронотур" і виступає в Німеччині.
Під час концертів музиканти збирають кошти для Благодійного фонду Андрія Хливнюка, щоб придбати спорядження для Сил Оборони, зокрема безпілотники, обладнання для Мобільних Вогневих Груп, генератори та засоби зв’язку.
Що стосується гурту "Без обмежень", 17 березня музиканти анонсували тур North America Tour 2025, який охопить міста США та Канади.
Він стартує в жовтні 2025 року, а значну частину зібраних коштів буде спрямовано на придбання FPV-дронів для Сил Оборони.
Наразі гурт проводить благодійний тур "Сильні серця" в Україні, а найближчі концерти відбудуться у Коломиї, Івано-Франківську та Трускавці.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332, яка передбачає оновлений порядок бронювання від мобілізації через державний портал "Дія".
7 лютого цього року Міністерство культури затвердило нові критерії для визначення підприємств, установ та організацій, що мають стратегічне значення для національної економіки у сферах культури та інформації.
До цього тимчасово було обмежено виїзд культурних діячів за кордон.
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