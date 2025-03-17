Слава Камінська сказала, чи планує повертатися в Україну

Колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська поділилася подробицями свого життя на іспанському острові Тенерифе, куди вона переїхала з початком повномасштабної війни. Співачка відверто розповіла, що саме там знайшла нове кохання, а також відповіла на запитання про можливе повернення в Україну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки для проєкту "Кукуха Шоу".

Зірка наразі перебуває за кордоном зі своїми дітьми, Лаурою та Леоном, яких вона народила у шлюбі з пластичним хірургом Едгаром Камінським. Слава Камінська з екс-чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

У 2023 році Слава розповіла про нового обранця, коли він освідчився їй. Його особистість Камінська ретельно приховує, проте відомо, що він родом з Естонії. Слава Камінська з бойфрендом (фото: instagram.com/babaslavka)

Артистка зізналася, що наразі не працює та призупинила свою концертну діяльність. Вона також зазначила, що вже відвикла від тієї публічності, яка супроводжувала її в Україні, і тепер почувається комфортніше без надмірної уваги.

"Це так прекрасно, коли про тебе хтось піклується. Хтось може розв’язати твої проблеми. Я пишаюся статусом безробітна. Хтось соромиться, а мені кайфово. Мені не самотньо. Поруч зі мною зараз ті люди, які повинні бути. Мені їх достатньо. Мені кайфово у моїй самотності", - розповіла Камінська.

Виконавиця каже, що поки не планує повертатися в Україну, хоча й дуже сумує за рідною країною.

Вона пояснила, що через безпекову ситуацію та налагоджений побут в Іспанії наразі не готова змінювати своє місце проживання.

"Лаура і Леон дуже добре розмовляють іспанською, а я ні. Я скрізь із собою беру Лауру, вона більш товариська, а Леон соромиться. Ну звичайно, сумую (за Україною, - прим. ред). Чим більше часу минає, тим більше ці емоції притупляються. Тому що ти все одно обживаєшся якимось побутом. І цей побут тебе поглинає. Мені поки що тут комфортно. Я навчилася прати й прибирати самостійно, я навчилася збирати дітей до школи, готувати їм сніданки, тормозки. Мої діти знайшли маму", - зізналася Слава.

Що відомо про Камінську

У 2006 році Слава приєдналася до гурту "НеАнгели", де виступала разом із Вікторією Смеюхою під керівництвом продюсера Юрія Нікітіна. Колектив швидко здобув популярність завдяки таким хітам, як "Роман", "Я так скучаю" та "Твоя".

У 2021 році гурт завершив свою діяльність, після чого Камінська розпочала сольну кар'єру, представивши композицію "911". Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

У 2018 році артистка стала учасницею шоу "Танці з зірками", але через травму спини змушена була покинути проєкт після другого ефіру.

У 2022 році вона адаптувала свою пісню "Slava Bogu" українською мовою та випустила новий сингл "Додому".

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