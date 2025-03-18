"Бумбокс" и "Без Обмежень" стали "критически важными" для Украины: что известно

Согласно приказу министерства, рок-группа "Без Обмежень" (ООО "Безобмежень") соответствует критериям критически важного предприятия, учреждения или организации, необходимых для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кроме того, группа признана критически важной для удовлетворения потребностей Вооруженных сил и других военных формирований в этот период, и ей официально подтвержден соответствующий статус.

Группа "Бумбокс" (ООО "Музи для мас") также получила соответствующий статус. Сейчас они проводит зарубежный тур под названием "Дронотур" и выступает в Германии.

Во время концертов музыканты собирают средства для Благотворительного фонда Андрея Хлывнюка, чтобы приобрести снаряжение для Сил Обороны, в частности беспилотники, оборудование для Мобильных Огневых Групп, генераторы и средства связи. "Бумбокс" (фото: instagram.com/vilno_school)

Что касается группы "Без Обмежень", 17 марта музыканты анонсировали тур North America Tour 2025, который охватит города США и Канады.

Он стартует в октябре 2025 года, а значительная часть собранных средств будет направлена на приобретение FPV-дронов для Сил Обороны.

Сейчас группа проводит благотворительный тур "Сильные сердца" в Украине, а ближайшие концерты состоятся в Коломые, Ивано-Франковске и Трускавце. "Без Обмежень" (фото: instagram.com/bezobmezhen)

Напомним, в конце ноября 2024 года правительство обнародовало постановление №1332, которое предусматривает обновленный порядок бронирования от мобилизации через государственный портал "Дія".

7 февраля этого года Министерство культуры утвердило новые критерии для определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для национальной экономики в сферах культуры и информации.

До этого временно был ограничен выезд культурных деятелей за границу.

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