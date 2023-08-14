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Міністерство освіти запроваджує новий навчальний курс для школярів: що відомо

У школах введуть новий навчальний курс (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Міністерство освіти та науки спільно з ЮНІСЕФ розробляють практикум із мінної безпеки для школярів. Спеціалісти уже створили посібник для вчителів для підготовки уроків.

Про це повідомляє Міністерство в Facebook.

Що відомо про новий навчальний курс

Приблизно 30% території України - потенційно небезпечні через вибухові предмети. Від мін та інших вибухонебезпечних предметів уже постраждали 100 дітей, за даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні станом на 30 липня.

"Щоб кожен школяр знав правила, які зберігають життя та здоров’я, Міністерство освіти і науки України та Дитячий фонд ООН UNICEF Ukraine спільно розробляють практикум із мінної безпеки для школярів. А для вчителів буде доступний онлайн-курс із викладання мінної безпеки для дітей різного віку", - йдеться у повідомленні.

Зараз вчителі вже можуть користуватися посібником із детальними планами, а також презентаціями для уроків із мінної безпеки, адаптованими для початкової та середньої шкіл, від ЮНІСЕФ та партнерів.

Як дітей навчатимуть мінній безпеці

У співпраці із дитячими психологами та експертами в мінній просвіті ЮНІСЕФ розробив інтерактивні матеріали, які легко та доступно пояснюють дітям правила безпечної поведінки на територіях, на яких можуть бути міни. 

Серед розробок:

  • інтерактивні онлайн-уроки у Всеукраїнській школі онлайн для дистанційного навчання, адаптовані для молодших і старших школярів
  • серія порад від психологів для комунікації з дітьми про вибухонебезпечні предмети
  • брошура із завданнями для підлітків
  • загадки на тему мінної безпеки для дошкільнят, учнів молодшої та середньої школи
  • мультики для дітей ("Безпечні канікули" - для дітей віком 3-10 років, "Суперкоманда проти мін" - для дітей віком 8-16 років, "Пес Патрон" - для дітей віком 4—16 років)
  • відео із псом Патроном та саперами про типи вибухонебезпечних предметів і формування безпечної поведінки в умовах подолання наслідків бойових дій
  • інформаційні постери та ігри

Усі ці матеріали уже доступні для завантаження на вебсайті "Все про мінну безпеку" та в бібліотеці корисних матеріалів "Спільнотека". З їх допомогою можна навчати дитину правил безпеки навіть вдома.

Освітяни уже розробили посібник для вчителів (фото: facebook.com/ Міністерство освіти і науки України)

Раніше ми розповідали про те, яким буде формат навчання цьогоріч у школах.

Читайте також про те, у скільки обійдеться цьогоріч зібрати дитину у школу.

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