Міністерство освіти запроваджує новий навчальний курс для школярів: що відомо

Міністерство освіти та науки спільно з ЮНІСЕФ розробляють практикум із мінної безпеки для школярів. Спеціалісти уже створили посібник для вчителів для підготовки уроків.
Про це повідомляє Міністерство в Facebook.
Приблизно 30% території України - потенційно небезпечні через вибухові предмети. Від мін та інших вибухонебезпечних предметів уже постраждали 100 дітей, за даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні станом на 30 липня.
"Щоб кожен школяр знав правила, які зберігають життя та здоров’я, Міністерство освіти і науки України та Дитячий фонд ООН UNICEF Ukraine спільно розробляють практикум із мінної безпеки для школярів. А для вчителів буде доступний онлайн-курс із викладання мінної безпеки для дітей різного віку", - йдеться у повідомленні.
Зараз вчителі вже можуть користуватися посібником із детальними планами, а також презентаціями для уроків із мінної безпеки, адаптованими для початкової та середньої шкіл, від ЮНІСЕФ та партнерів.
У співпраці із дитячими психологами та експертами в мінній просвіті ЮНІСЕФ розробив інтерактивні матеріали, які легко та доступно пояснюють дітям правила безпечної поведінки на територіях, на яких можуть бути міни.
Серед розробок:
Усі ці матеріали уже доступні для завантаження на вебсайті "Все про мінну безпеку" та в бібліотеці корисних матеріалів "Спільнотека". З їх допомогою можна навчати дитину правил безпеки навіть вдома.
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