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Министерство образования вводит новый учебный курс для школьников: что известно

В школах введут новый учебный курс (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ разрабатывает практикум по минной безопасности для школьников. Специалисты уже создали учебніе материалы для педагогов для подготовки уроков.

Об этом сообщает Министерство в Facebook.

Что известно о новом учебном курсе

Приблизительно 30% территории Украины - потенциально опасные из-за взрывных предметов. От мин и других взрывоопасных предметов уже пострадали 100 детей, за данными мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине по состоянию на 30 июля.

"Чтобы каждый школьник знал правила, которые сохраняют жизнь и здоровье, Министерство образования и науки Украины и Детский фонд ООН UNICEF Ukraine совместно разрабатывают практикум по минной безопасности для школьников. А для учителей будет доступен онлайн-курс по преподаванию минной безопасности для детей разного возраста", - говорится в сообщении.

Сейчас учителя уже могут пользоваться разработанными детальными планами, а также презентациями для уроков по минной безопасности, адаптированными для начальной и средней школ, от ЮНИСЕФ и партнеров.

Как детей будут обучать минной безопасности

В сотрудничестве с детскими психологами и экспертами в сфере минного просвещения ЮНИСЕФ разработал интерактивные материалы, которые легко и доступно объясняют детям правила безопасного поведения на территориях с минами.

Среди разработок:

  • интерактивные онлайн-уроки во Всеукраинской школе онлайн для дистанционного обучения, адаптированные для младших и старших школьников
  • серия советов от психологов для коммуникации с детьми о взрывоопасных предметах
  • брошюра с задачами для подростков
  • загадки на тему минной безопасности для дошкольников, а также учеников младшей и средней школы
  • мультики для детей ("Безопасные каникулы" - для детей 3-10 лет, "Суперкоманда против мин" - для детей 8-16 лет, "Пес Патрон" - для детей 4-16 лет)
  • видео с псом Патроном и саперами о типах взрывоопасных предметов и формировании безопасного поведения в условиях преодоления последствий боевых действий
  • информационные постеры и игры

Все эти материалы уже доступны для загрузки на вебсайте "Все про мінну безпеку" и в библиотеке полезных материалов "Спільнотека". С их помощью можно обучать ребенка правилам безопасности даже дома.

Педагоги уже разработали учебные материалы для педагогов (фото: facebook.com/ Министерство образования и науки Украины)

Раньше мы рассказывали о том, каким будет формат обучения в школах в этом году.

Читайте также о том, во сколько обойдется в этом году собрать ребенка в школу.

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