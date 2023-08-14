Министерство образования вводит новый учебный курс для школьников: что известно

Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ разрабатывает практикум по минной безопасности для школьников. Специалисты уже создали учебніе материалы для педагогов для подготовки уроков.
Об этом сообщает Министерство в Facebook.
Приблизительно 30% территории Украины - потенциально опасные из-за взрывных предметов. От мин и других взрывоопасных предметов уже пострадали 100 детей, за данными мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине по состоянию на 30 июля.
"Чтобы каждый школьник знал правила, которые сохраняют жизнь и здоровье, Министерство образования и науки Украины и Детский фонд ООН UNICEF Ukraine совместно разрабатывают практикум по минной безопасности для школьников. А для учителей будет доступен онлайн-курс по преподаванию минной безопасности для детей разного возраста", - говорится в сообщении.
Сейчас учителя уже могут пользоваться разработанными детальными планами, а также презентациями для уроков по минной безопасности, адаптированными для начальной и средней школ, от ЮНИСЕФ и партнеров.
В сотрудничестве с детскими психологами и экспертами в сфере минного просвещения ЮНИСЕФ разработал интерактивные материалы, которые легко и доступно объясняют детям правила безопасного поведения на территориях с минами.
Среди разработок:
Все эти материалы уже доступны для загрузки на вебсайте "Все про мінну безпеку" и в библиотеке полезных материалов "Спільнотека". С их помощью можно обучать ребенка правилам безопасности даже дома.
Раньше мы рассказывали о том, каким будет формат обучения в школах в этом году.
Читайте также о том, во сколько обойдется в этом году собрать ребенка в школу.