З 1 вересня в школах України будуть діяти три формати навчання. Як будуть обирати

З 1 вересня в школах України діятимуть три формати навчання. В кожній області свій - в залежності від безпекової ситуації.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"З боку ОВА має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. В залежності від рівня загроз будуть ухвалювати формат навчання - очний, онлайн чи змішаний", - зазначив він.

Шмигаль підкреслив, що там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, офлайн, тобто очного, навчання не буде.

"Місцева влада найкраще розуміє ситуацію в себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях", - додав прем'єр.

Ситуація з укриттями в школах

Наразі, за даними Шмигаля, 68% освітніх закладів мають укриття різного типу.

"Це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів. Але цього недостатньо. Місцева влада повинна діяти активніше. Гроші на укриття Уряд виділив ще в квітні – 1,5 млрд грн", - зазначив він.

У 2023 році планується облаштування майже 1,5 тис. укриттів, загалом їх треба збудувати 5,4 тис. Всі вони мають відповідати критеріям надійності, безбар’єрності та енергоефективності.

