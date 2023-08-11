ua en ru
Пт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З 1 вересня в школах України будуть діяти три формати навчання. Як будуть обирати

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 11 серпня 2023 14:53
З 1 вересня в школах України будуть діяти три формати навчання. Як будуть обирати Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

З 1 вересня в школах України діятимуть три формати навчання. В кожній області свій - в залежності від безпекової ситуації.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"З боку ОВА має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. В залежності від рівня загроз будуть ухвалювати формат навчання - очний, онлайн чи змішаний", - зазначив він.

Шмигаль підкреслив, що там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, офлайн, тобто очного, навчання не буде.

"Місцева влада найкраще розуміє ситуацію в себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях", - додав прем'єр.

Ситуація з укриттями в школах

Наразі, за даними Шмигаля, 68% освітніх закладів мають укриття різного типу.

"Це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів. Але цього недостатньо. Місцева влада повинна діяти активніше. Гроші на укриття Уряд виділив ще в квітні – 1,5 млрд грн", - зазначив він.

У 2023 році планується облаштування майже 1,5 тис. укриттів, загалом їх треба збудувати 5,4 тис. Всі вони мають відповідати критеріям надійності, безбар’єрності та енергоефективності.

Раніше РБК-Україна писало про те, що з нового навчального року українські заклади освіти можуть перейти з онлайну на очний формат занять. Докладніше - у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа
NEWS
Удар по Прикарпаттю та уламки ракет у Києві: що відомо про наслідки атаки
Удар по Прикарпаттю та уламки ракет у Києві: що відомо про наслідки атаки
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України