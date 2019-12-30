Министерство обороны обратилось к украинцам по поводу освобожденных

Обмен пленными на Донбассе состоялся вчера, 29 декабря. Боевики освободили 76 человек, а им передали 123 человека. Освобожденные в данное время находятся на реабилитации в военном госпитале и Министерство обороны попросило не беспокоить вернувшихся военнослужащих.

В заявлении ведомства говорится, что украинским военнослужащим в данное время оказывается первичная помощь. При этом к освобожденным из плена подпускают только родственников и медицинский персонал.

Министерство подчеркнуло, что в данное время освобожденные украинцы требуют покоя и профессионального подхода. При этом в госпитале есть все необходимое для оказания профессиональной помощи бойцам.

Кроме того, руководство госпиталя находится в тесном контакте с вернувшимися военнослужащими и их родственниками. Поэтому в Министерстве обороны попросили журналистов, волонтеров и неравнодушных граждан не беспокоить бойцов, а также медперсонал.

Напомним, что украинский пленный Виктор Савин во время обмена выступил перед боевиками с эмоциональной речью. Он заявил, что никогда не забудет, как пять лет его держали в подвале в нечеловеческих условиях. Бойца пытали и унижали.

Ранее сообщалось о том, что Олег Сенцов резко высказался об обмене пленными. Он отметил, что не справедливо то, что крымские татары и другие украинские политзаключенные будут и дальше сидеть в российских тюрьмах, а Украина отдает "настоящих убийц".