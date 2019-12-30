Міністерство оборони звернулося до українців з приводу звільнених

Обмін полоненими на Донбасі відбувся вчора, 29 грудня. Бойовики звільнили 76 осіб, а їм передали 123 людини. Звільнені в даний час знаходяться на реабілітації у військовому госпіталі і Міністерство оборони попросило не турбувати військовослужбовців, які повернулися додому.

В заяві відомства сказано, що українським військовослужбовцям в даний час виявляється первинна допомога. При цьому до звільнених з полону підпускають тільки родичів і медичний персонал.

Міністерство підкреслило, що у даний час звільнені українці потребують спокою і професійного підходу. При цьому в госпіталі є все необхідне для надання професійної допомоги бійцям.

Крім того, керівництво госпіталю знаходиться в тісному контакті з колишніми військовослужбовцями та їх родичами. Тому в Міністерстві оборони попросили журналістів, волонтерів та небайдужих громадян не турбувати бійців, а також медперсонал.

Нагадаємо, що український полонений Віктор Савін під час обміну виступив перед бойовиками з емоційною промовою. Він заявив, що ніколи не забуде, як п'ять років його тримали в підвалі в нелюдських умовах. Бійця катували і принижували.

Раніше повідомлялося про те, що Олег Сенцов різко висловився про обмін полоненими. Він зазначив, що не справедливо те, що кримські татари та інші українські політв'язні будуть і далі сидіти в російських в'язницях, а Україна віддає "справжніх вбивць".