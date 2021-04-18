В Мининфраструктуры рассказали, будут ли новые ограничения на транспорт на майские праздники

"У нас здесь любые инициативы - прерогатива Минздрава, предложения от них поступают, а мы находим консенсус по транспортным вопросам", - объяснил чиновник.

Министр рассказал о режиме транспортных пассажирских перевозок в Украине на майские праздники и отметил, что закрывать авиа и ж/д сообщения не собираются.

"Мы не планируем закрывать авиаперевозки, то же касается железнодорожных перевозок. А городские перевозки - это вообще ответственность местных властей", - сказал он.

В то же время Криклий обратил внимание, что в "красных" зонах карантина вводятся ограничения на железнодорожные перевозки.

"Что касается железнодорожных (перевозок) - выходим из тех регионов, где есть эпидемиологическая угроза. Если регион попадает в красную зону, туда перевозок не будет, кроме транзитных", - рассказал глава Мининфраструктуры.