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В Мининфраструктуры рассказали, будут ли новые ограничения на транспорт на майские праздники

Автор: Владимир Костырин

Введение новых ограничений в Украине, в том числе на транспортные перевозки, является прерогативой министерства здравоохранения, и после поступления инициатив от ведомства министерство инфраструктуры согласовывает ситуацию с транспортом.

Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас здесь любые инициативы - прерогатива Минздрава, предложения от них поступают, а мы находим консенсус по транспортным вопросам", - объяснил чиновник.

Министр рассказал о режиме транспортных пассажирских перевозок в Украине на майские праздники и отметил, что закрывать авиа и ж/д сообщения не собираются.

"Мы не планируем закрывать авиаперевозки, то же касается железнодорожных перевозок. А городские перевозки - это вообще ответственность местных властей", - сказал он.

В то же время Криклий обратил внимание, что в "красных" зонах карантина вводятся ограничения на железнодорожные перевозки.

"Что касается железнодорожных (перевозок) - выходим из тех регионов, где есть эпидемиологическая угроза. Если регион попадает в красную зону, туда перевозок не будет, кроме транзитных", - рассказал глава Мининфраструктуры.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко дал советы украинцам перед праздниками и объяснил, стоит ли планировать отдых за границей.

Напомним, Укрзализныця увеличила количество поездов на майские праздники, и появился список дополнительных направлений.

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Новости Украины транспортМИУавиасообщениежелезнодорожные перевозкиВладислав КриклийКарантин
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