В Мининфраструктуры рассказали, будут ли новые ограничения на транспорт на майские праздники

Введение новых ограничений в Украине, в том числе на транспортные перевозки, является прерогативой министерства здравоохранения, и после поступления инициатив от ведомства министерство инфраструктуры согласовывает ситуацию с транспортом.
Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала "Украина 24".
"У нас здесь любые инициативы - прерогатива Минздрава, предложения от них поступают, а мы находим консенсус по транспортным вопросам", - объяснил чиновник.
Министр рассказал о режиме транспортных пассажирских перевозок в Украине на майские праздники и отметил, что закрывать авиа и ж/д сообщения не собираются.
"Мы не планируем закрывать авиаперевозки, то же касается железнодорожных перевозок. А городские перевозки - это вообще ответственность местных властей", - сказал он.
В то же время Криклий обратил внимание, что в "красных" зонах карантина вводятся ограничения на железнодорожные перевозки.
"Что касается железнодорожных (перевозок) - выходим из тех регионов, где есть эпидемиологическая угроза. Если регион попадает в красную зону, туда перевозок не будет, кроме транзитных", - рассказал глава Мининфраструктуры.
Ранее сообщалось, что заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко дал советы украинцам перед праздниками и объяснил, стоит ли планировать отдых за границей.
Напомним, Укрзализныця увеличила количество поездов на майские праздники, и появился список дополнительных направлений.