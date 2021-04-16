Стоит ли планировать отдых за границей: Ляшко дал советы украинцам перед праздниками

Незадолго до Пасхи и майских праздников заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко обратился к гражданам, которые планируют отдых, призвав помнить о правилах карантина и учитывать эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом.

Об этом главный государственный санитарный врач рассказал в интервью " Радио НВ ".

Он рекомендовал украинцам, по возможности, воздержаться от поездок, и отдать предпочтение отдыху в Украине, проведя отпуск на природе, и избегая массового скопления людей.

В то же время замглавы Минздрава отметил, что вопрос о закрытии украинских границ в настоящее время не рассматривается.

Медик напомнил о действующих ограничениях, и что Кабмин установил четкий порядок пересечения государственной границы. Кроме того, добавил он, требование проходить тестирование на COVID-19 позволяет регулировать количество людей, въезжающих в страну.

"Каждый, кто сейчас планирует отдых, должен помнить, что 2021 год мы еще живем в карантинных ограничениях. Коронавирус еще не покинул мир, не покинул другие страны и приводит к большому количеству заражений и большому количеству летальных случаев", - отметил Ляшко.

Таким образом, заместитель министра призвал тех, кто планирует путешествие, хорошо задуматься о возможных рисках из-за пандемии.

"Поэтому те, кто путешествует, должны четко оценивать, стоит или не стоит ехать, и посмотреть, кого берете в путешествие", - обратился Ляшко к украинцам.