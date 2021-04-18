У Мінінфраструктури розповіли, чи будуть нові обмеження на транспорт на травневі свята

"У нас тут будь-які ініціативи - прерогатива МОЗ, пропозиції від них надходять, а ми знаходимо консенсус з транспортних питань", - пояснив чиновник.

Міністр розповів про режим транспортних пасажирських перевезень в Україні на травневі свята і зазначив, що закривати авіа і залізничне сполучення не збираються.

"Ми не плануємо закривати авіаперевезення, те саме стосується залізничних перевезень. А міські перевезення - це взагалі відповідальність місцевої влади", - сказав він.

Разом з тим Криклій звернув увагу, що у "червоних" зонах карантину вводяться обмеження на залізничні перевезення.

"Що стосується залізничних (перевезень) - виходимо з тих регіонів, де є епідеміологічна загроза. Якщо регіон потрапляє до червоної зони, туди перевезень не буде, крім транзитних", - розповів глава Мінінфраструктури.