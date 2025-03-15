Мінімум калорій і максимум насолоди! Готуємо пісне медове печиво: швидкий рецепт

Що вам знадобиться:

Мед - 40 г

Цукор - 80 г

Вода - 80 мл

Олія - 40 г

Борошно - 220 г

Сода - ½ ч. ложки

Сіль - дрібка

Кориця - ½ ч. ложки

Кардамон мелений - ¼ ч. ложки

Гвоздика мелена - ¼ ч. ложки

Як готувати пісне медове печиво

У невелику каструлю налийте воду, додайте цукор та мед. Поставте на повільний вогонь і доведіть суміш до кипіння, постійно її помішуючи. Зніміть з вогню та дайте трохи охолонути. Додайте сіль, соду та олію, ретельно розмішайте, щоб все розчинилося.

У великій мисці змішайте просіяне борошно та спеції. Повільно, перемішуючи, змішуйте сухі та рідкі інгредієнти. Спочатку тісто вимішуйте лопаткою, потім руками. Розкачайте його у пласт товщиною 5 мм.

За допомогою формочок або стакана зробіть печиво. Візьміть деко, застеліть його пергаментом та викладіть печиво.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Випікайте печиво 5-7 хвилин.

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