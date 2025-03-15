Минимум калорий и максимум наслаждения! Готовим постное медовое печенье: быстрый рецепт

Что вам понадобится:

Мед - 40 г

Сахар - 80 г

Вода - 80 мл

Масло - 40 г

Мука - 220 г муки

Сода - ½ ч. ложки

Соль - щепотка

Корица - ½ ч. ложки

Кардамон молотый - ¼ ч. ложки

Гвоздика молотая - ¼ ч. ложки

Как готовить постное медовое печенье

В небольшую кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и мед. Поставьте на медленный огонь и доведите смесь до кипения, постоянно ее помешивая. Снимите с огня и дайте немного остыть. Добавьте соль, соду и масло, тщательно размешайте, чтобы все растворилось.

В большой миске смешайте просеянную муку и специи. Медленно, перемешивая, смешивайте сухие и жидкие ингредиенты. Сначала тесто вымешивайте лопаткой, затем руками. Раскатайте его в пласт толщиной 5 мм.

С помощью формочек или стакана сделайте печенье. Возьмите противень, застелите его пергаментом и выложите печенье.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выпекайте печенье 5-7 минут.

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