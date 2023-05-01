Мини-хачапури с сыром: невероятная вкуснотища на завтрак за полчаса
Приготовить быстро хачапури для всей семьи на завтрак может только опытный кулинар. Однако для мини-хачапури никаких особых навыков на кухне нужно. И приготовить очень вкусные лепешки с сыром на завтрак можно буквально за полчаса.
Как сделать мини-хачапури с сыром - читайте в рецепте ниже.
Что вам понадобится:
- Творог - 300 г
- Мука (можно взять рисовую) - 70 г
- Яйцо - 1 шт.
- Любой твердый сыр - 30 г
- Соль - щепотка
Как приготовить мини-хачапури
Творог смешайте с яйцом и разотрите вилкой до однородной массы. Творог можно брать любой, желательно, чтобы он был твердый, как в брикете из магазина.
Скриншот
Добавьте рисовую муку, перемешайте. Твердый сыр натрите на мелкую терку и добавьте к массе. Все хорошо вымешайте. По желанию можно добавить мелко нарезанную зелень.
Из полученной массы руками слепите сначала шарик, а потом небольшую лепешку.
Скриншот
Выкладывайте на силиконовый коврик для выпечки или противень, застеленный пергаментной бумагой для выпечки. Если используете бумагу - смажьте ее немного маслом.
Скриншот
Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте ваши мини-хачапури на 30 минут. За 5 минут до готовности можно посыпать лепешки тертым сыром и зеленью.
Скриншот
Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить кныгли из картофеля по закарпатскому рецепту.
А еще рассказывали о том, как можно сделать соленики буквально за 5 минут.