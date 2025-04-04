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Minecraft у МакДональдз: як виглядають іграшки, за якими "полюють" українці

Фігурки Майнкрафт з МакДональдз (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Фігурки Minecraft у Happy Meal з МакДональдз спричинили ажіотаж по всій Україні. У Києві та Одесі - черги, TikTok забитий розпаковками, а в OLX - перепродаж за тричі вищу ціну. Що ж це за фігурки, які всі хочуть дістати?

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, який вигляд мають ці іграшки, за якими вже "полюють" українці.

Про що фільм Minecraft

Це пригодницький фільм, заснований на однойменній грі. Зйомки проходили у Новій Зеландії з 18 січня по 12 квітня 2024 року.

Режисерами кінострічки стали Джаред і Джеруша Хесс, а головні ролі виконали Джек Блек, Джейсон Момоа, Даніель Брукс, Себастіан Юджин Хансен та Емма Майєрс. У фільмі також з'являються відомі елементи гри, такі як біоми, монстри та блоки.

Сюжет побудований навколо чотирьох героїв, життя яких важко назвати щасливим. Але все зміниться, коли їх випадково затягне в Надземний світ крізь загадковий портал. Вони виявляться у дуже незвичайному вимірі - гра "Майнкрафт" стає реальністю.

Як виглядають фігурки Майнкрафт

З 3 квітня до 14 травня 2025 року в МакДональдз доступна колекція іграшок у Хеппі Міл на основі фільму Minecraft.

Ця колекція містить рухомі фігурки Block Head і персоналізовані Block Worlds, натхненні кінострічкою.

Всього представлено 12 різних іграшок, серед яких:

  • Кріпер
  • Скелет
  • Бджола
  • Блок редстоуна + Кріпер
  • Блок алмазу + Стів
  • Блок золота + Давн
  • Викликач
  • Рожева вівця
  • Денніс
  • Кам'яний блок + Гаррет
  • Рожевий вовняний блок + Рожева вівця
  • Блок із травою + Лама.

Крім того, доступні колекційні фігурки, такі як Біг Мак Кристал, Шолом Фрі, Гримасливе Яйце, Зомбі Гамбурглер, Магічне Зілля, Вільнокрила. Кожна фігурка супроводжується карткою з кодом, який можна використовувати для отримання ексклюзивного контенту в грі Minecraft.

Фігурки Майнкрафт з МакДональдз (колаж: РБК-Україна)

Ажіотаж через майнкрафт-фігурки

Нові іграшки викликали справжній ажіотаж серед відвідувачів мережі ресторанів швидкого харчування та фанатів гри Minecraft. Черги за Minecraft-меню вчора були в Одесі, Києві та інших великих містах України.

"Черги в київські Маки сьогодні, як у перший день після їх відкриття під час війни, а все через колекційні фігурки Minecraft", - ідеться в повідомленні Telegram-каналу "Реальний Київ".

Чимало користувачів мережі вже встигли сходити в МакДональдз, купити колекційні фігурки та розповісти про них. У TikTok і Instagram можна подивитися величезну кількість відео з оглядами на них. А на платформі онлайн-оголошень OLX винахідливі українці вже перепродають фігурки з МакДональдз за завищеними цінами.

Про що гра Minecraft

Minecraft - це популярна відеогра в жанрі пісочниці, розроблена компанією Mojang Studios. Її було випущено у 2011 році, і відтоді вона стала однією з найбільш продаваних і відомих ігор у світі. Вона доступна на різних платформах, включно з ПК, консолями та мобільними пристроями. Основний принцип гри полягає в тому, що гравці можуть будувати й досліджувати світ, що складається з блоків, а також взаємодіяти з навколишнім середовищем.

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: сайт ресторанів швидкого харчування Макдональдз, сторінки в Instagram Tetiana Pospishna, Юля Мусійчук, Вікіпедія.

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