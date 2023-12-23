"Була бронь": Євген Клопотенко чесно сказав, чи боїться повістки

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, чи боїться він отримати повістку. Як виявилося, раніше у нього була бронь.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Клопотенко розповів в інтерв'ю для програми "Наодинці", яка вийшла на YouTube-каналі ТСН.

Чи боїться шеф-кухар повістки

За словами Клопотенка, раніше його "бронювали". Шеф-кухар мав офіційну причину, аби не йти на війну.

"В мене була бронь від Мінкульту до кінця минулого року, ну і все. А так в мене немає броні, в мене немає нічого такого, ніяких поблажок, нема нічого", - заявив Клопотенко.

Клопотенко відповів, чи боїться він опинитися на фронті (скріншот)

Нині ж він не розуміє, чого він має боятися. Клопотенко впевнений, що навіть якщо й отримає повістку, то буде кухарем для військових.

"А чого я маю боятися? Ну якщо мені прийде повістка, я думаю, що мене точно оформлять кухарем. Тут в мене нема питань, кухарем кудись відправлять", - заявив він.

При цьому Клопотенко зазначив, що знає "багато медійних особистостей", яких "просто з армії забрали для того, щоб вони робили свою роботу". Тому кухар вважає, що й він сам набагато ефективніший у тилу.

"Я вважаю, що те, що я роблю, це такі великі культурні речі. Я можу бути супер ефективним і я це показую кожен день... Але якщо потрібно буде йти мені на фронт і хтось вирішить, що я буду там краще. Ну тоді які варіанти? Ну чого боятися?" - пояснив Клопотенко.