Мільйонер Корогодський зізнався, на що шкодує гроші та скільки витрачає: "Мені видають певну суму"

Український бізнесмен та власник київського ТЦ Dream Town Гарік Корогодський розповів, чи може він собі дозволити великі витрати в умовах повномасштабної війни РФ проти нашої країни. Також він зізнався, скільки приблизно витрачає на місяць.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це бізнесмен розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.
За словами мільйонера, жаги до грошей в нього вже немає. Ще 10-15 років тому він сильно хотів заробити якомога більше, отримати якесь місце у рейтингу Forbes.
"Я взагалі з дитячих років багато набагато більше задоволення не від зароблених грошей, а від витрат", - зазначив Корогодський.
У 2008 році бізнесмен витратив на святкування свого дня народження майже 1 мільйон доларів, але нині він вже не хоче "сорити" грошима. А на питання Дьоміна про те, чи вважає він доречними великі витрати в умовах повномасштабної війни, Корогодський відповів розгорнуто.
"В нас сьогодні немає культури "що доречно, що недоречно". Немає жодної інституції, яка це артикулює. Для мене сьогодні витратити великі гроші, я маю на увазі 500 баксів, не мільйони, викинути 500 баксів на якесь задоволення я не можу", - зазначив бізнесмен.
"Мені соромно, я завжди це рахую у якихось добрих справах. Я буду дуже показовим: мій собака Фіма розбив мені комп і тріснув екран, це мій робочий інструмент. Я пів року не міняв, я жив з тріснутим екраном. І лише після цього купив", - додав він.
За словами Корогодського, це зовсім не про жадібність. Йому просто було шкода витрачати на це гроші.
Корогодський зазначив, що в нього не звичайні "забаганки". Якщо він і витрачає гроші, то на спогади й враження.
"Я на спогади все одно хочу витрачати, але я дуже ретельно зважую, що я хочу, а що я не хочу", - пояснив бізнесмен.
Нині він не може сказати, скільки в нього грошей. За словами Корогодського, він не підраховує активи, адже це неможливо зробити. Втім, бізнесмен знає, скільки він витрачає на місяць.
"Я веду такий облік. Мені видають у мене на роботі певну суму на місяць і я маю в неї вкладатися", - розповів мільйонер.
А на питання Дьоміна про те, скільки ж Корогодському потрібно на місяць, він не став називати точну суму. Втім, він погодився із тим, що 30-40 тисяч доларів - "це близька цифра".
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