Миллионер Корогодский признался, на что жалеет деньги и сколько тратит: "Мне выдают определенную сумму"

Украинский бизнесмен и владелец киевского ТЦ Dream Town Гарик Корогодский рассказал, может ли он позволить себе большие расходы в условиях полномасштабной войны РФ против нашей страны. Также он признался, сколько примерно тратит в месяц.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом бизнесмен рассказал в интервью Славе Демину.
По словам миллионера, жажды денег у него уже нет. Еще 10-15 лет назад он сильно хотел заработать как можно больше? получить какое-то место в рейтинге Forbes.
"Я вообще с детских лет получал гораздо большее удовольствие не от заработанных денег, а от расходов", - отметил Корогодский.
В 2008 году бизнесмен потратил на празднование своего дня рождения почти 1 миллион долларов, но сейчас он уже не хочет "сорить" деньгами. А на вопрос Демина о том, считает ли он уместными большие траты в условиях полномасштабной войны, Корогодский ответил развернуто.
"У нас сегодня нет культуры "что уместно, что неуместно". Нет ни одного института, который это артикулирует. Для меня сегодня потратить большие деньги, я имею в виду 500 баксов, не миллионы, выбросить 500 баксов на какое-то удовольствие я не могу" , - отметил бизнесмен.
"Мне стыдно, я всегда это считаю в каких-то добрых делах. Я буду очень показательным: моя собака Фима разбила мне комп и треснула экран, это мой рабочий инструмент. Я пол года не менял, я жил с треснувшим экраном. И только после этого купил ", - добавил он.
По словам Корогодского, это совсем не о жадности. Ему просто было жалко тратить на это деньги.
Корогодский отметил, что у него не обычные "прихоти". Если он и тратит деньги, то на воспоминания и впечатления.
"Я на воспоминания все равно хочу тратить, но я очень тщательно взвешиваю, что я хочу, а что я не хочу", - объяснил бизнесмен.
Сейчас он не может сказать, сколько у него денег. По словам Корогодского, он не подсчитывает активы, потому что это невозможно сделать. Впрочем, бизнесмен знает, сколько он тратит в месяц.
"Я веду такой учет. Мне выдают у меня на работе определенную сумму в месяц и я должен в нее вкладываться", - рассказал миллионер.
А на вопрос Демина о том, сколько же Корогодскому нужно в месяц, он не стал называть точную сумму. Впрочем, он согласился с тем, что 30-40 тысяч долларов - "это близкая цифра".
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