Мільйонер Корогодський зізнався, на що шкодує гроші та скільки витрачає: "Мені видають певну суму"

Український бізнесмен та власник київського ТЦ Dream Town Гарік Корогодський розповів, чи може він собі дозволити великі витрати в умовах повномасштабної війни РФ проти нашої країни. Також він зізнався, скільки приблизно витрачає на місяць.

На що Корогодському шкода грошей

За словами мільйонера, жаги до грошей в нього вже немає. Ще 10-15 років тому він сильно хотів заробити якомога більше, отримати якесь місце у рейтингу Forbes.

"Я взагалі з дитячих років багато набагато більше задоволення не від зароблених грошей, а від витрат", - зазначив Корогодський.

У 2008 році бізнесмен витратив на святкування свого дня народження майже 1 мільйон доларів, але нині він вже не хоче "сорити" грошима. А на питання Дьоміна про те, чи вважає він доречними великі витрати в умовах повномасштабної війни, Корогодський відповів розгорнуто.

Скільки витрачає Корогодський (скріншот)

"В нас сьогодні немає культури "що доречно, що недоречно". Немає жодної інституції, яка це артикулює. Для мене сьогодні витратити великі гроші, я маю на увазі 500 баксів, не мільйони, викинути 500 баксів на якесь задоволення я не можу", - зазначив бізнесмен.

"Мені соромно, я завжди це рахую у якихось добрих справах. Я буду дуже показовим: мій собака Фіма розбив мені комп і тріснув екран, це мій робочий інструмент. Я пів року не міняв, я жив з тріснутим екраном. І лише після цього купив", - додав він.

За словами Корогодського, це зовсім не про жадібність. Йому просто було шкода витрачати на це гроші.

Корогодський розповів про ліміти витрат (скріншот)

На що бізнесмен не шкодує грошей та скільки витрачає на місяць

Корогодський зазначив, що в нього не звичайні "забаганки". Якщо він і витрачає гроші, то на спогади й враження.

"Я на спогади все одно хочу витрачати, але я дуже ретельно зважую, що я хочу, а що я не хочу", - пояснив бізнесмен.

Нині він не може сказати, скільки в нього грошей. За словами Корогодського, він не підраховує активи, адже це неможливо зробити. Втім, бізнесмен знає, скільки він витрачає на місяць.

"Я веду такий облік. Мені видають у мене на роботі певну суму на місяць і я маю в неї вкладатися", - розповів мільйонер.

А на питання Дьоміна про те, скільки ж Корогодському потрібно на місяць, він не став називати точну суму. Втім, він погодився із тим, що 30-40 тисяч доларів - "це близька цифра".