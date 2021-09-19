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Миллиону украинцев резко повысят пенсии уже с 1 октября: кому повезет

Автор: Светлана Мащенко

Почти миллион украинцев может рассчитывать на прибавку к ежемесячной пенсии в несколько сотен гривен уже с 1 октября 2021 года.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, отчитываясь по результатам рассмотрения государственного бюджета на следующий год.

Кто получит по 400 грн?

Речь идет о категории получателей выплат от государства по возрасту и страховому стажу, которые достигли возраста 75-80 лет.

Таким людям начнут доплачивать по 400 грн каждый месяц. В Минсоцполитики заявили, что пенсионеров этой категории в Украине около миллиона.

Отметим, что ранее эти выплаты были анонсированы на июль, но потом по причине нехватки средств в бюджете их перенесли на осень.

Кому еще доплатят по возрасту?

Помимо этого министр обрадовала украинцев в возрасте от 70 до 75 лет. Они смогут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере 300 грн уже с 2022 года (точную дату, увы, не назвали). На такие выплаты могут рассчитывать около 4 млн украинцев.

А вот люди, достигшие 80 лет, получают по 500 грн к пенсии ежемесячно уже с апреля 2020-го года, и выплаты эти будут продолжены в следующем году.

Ранее мы писали также, что миллионам украинцев повысят пенсии на солидные суммы уже в 2022 году.

Также сообщалось, что женщинам-пенсионерам будут доплачивать по 9%. Стало известно, кому именно повезет.

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Пенсии