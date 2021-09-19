Мільйону українців різко підвищать пенсії вже з 1 жовтня: кому пощастить

Хто отримає по 400 грн?

Йдеться про категорію одержувачів виплат від держави за віком та страховим стажем, які досягли віку 75-80 років.

Таким людям почнуть доплачувати по 400 грн щомісяця. У Мінсоцполітики заявили, що пенсіонерів цієї категорії в Україні близько мільйона.

Зазначимо, що раніше ці виплати були анонсовані на липень, але потім через брак коштів у бюджеті їх перенесли на осінь.

Кому ще доплатять за віком?

Крім цього міністр обрадувала українців у віці від 70 до 75 років. Вони зможуть розраховувати на додаткові виплати у розмірі 300 грн вже з 2022 року (точну дату, на жаль, не назвали). На такі виплати можуть розраховувати близько 4 млн українців.

А ось люди, які досягли 80 років, отримують по 500 грн до пенсії щомісяця вже з квітня 2020-го року, і виплати ці будуть продовжені в наступному році.